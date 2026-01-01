Cloudflared هو العميل الخفي (daemon) لـ Cloudflare Tunnel، مما ينشئ اتصالات مشفرة صادرة فقط من خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى شبكة حافة Cloudflare. من خلال توجيه كل حركة المرور عبر Cloudflare قبل أن تصل إلى مصدرك، تحصل على حماية مدمجة ضد هجمات DDoS وتغطية WAF دون الحاجة إلى فتح منافذ جدار الحماية الواردة أو كشف عنوان IP لخادمك.

استضافة Cloudflared daemon ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) توفر نفقًا مستقرًا ودائم التشغيل لا يخضع لقيود موثوقية اتصالات الإنترنت المنزلية. يتم تخزين رموز Cloudflare المميزة وتكوين النفق الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها، وتجعل واجهة المستخدم الويب المضمنة الإعداد الأولي والإدارة المستمرة أمرًا سهلاً دون استخدام سطر الأوامر.