نشر Cloudflared بنقرة واحدة.
Cloudflare Tunnel ديمون الذي يعرض الخدمات بأمان إلى الإنترنت دون فتح منافذ جدار الحماية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cloudflared؟
Cloudflared هو العميل الخفي (daemon) لـ Cloudflare Tunnel، مما ينشئ اتصالات مشفرة صادرة فقط من خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى شبكة حافة Cloudflare. من خلال توجيه كل حركة المرور عبر Cloudflare قبل أن تصل إلى مصدرك، تحصل على حماية مدمجة ضد هجمات DDoS وتغطية WAF دون الحاجة إلى فتح منافذ جدار الحماية الواردة أو كشف عنوان IP لخادمك.
استضافة Cloudflared daemon ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) توفر نفقًا مستقرًا ودائم التشغيل لا يخضع لقيود موثوقية اتصالات الإنترنت المنزلية. يتم تخزين رموز Cloudflare المميزة وتكوين النفق الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها، وتجعل واجهة المستخدم الويب المضمنة الإعداد الأولي والإدارة المستمرة أمرًا سهلاً دون استخدام سطر الأوامر.
الميزات الأساسية في Cloudflared
لا حاجة إلى منافذ واردة
تنشأ جميع الاتصالات صادرة من الخادم الخاص بك، مما يلغي الحاجة إلى فتح قواعد جدار الحماية أو تكوين إعادة توجيه منفذ NAT.
حماية IP المصدر
تصل حركة المرور إلى خادمك فقط عبر Cloudflare، مما يخفي عنوان IP الخاص بخادمك الافتراضي الخاص (VPS) عن الماسحات الضوئية ومحاولات الهجوم المباشر.
حماية DDoS مدمجة
كلاودفلير تمتص الهجمات الحجمية عند الحافة قبل وصول أي حركة مرور إلى خادم المصدر الخاص بك.
تكامل الثقة المعدومة
قم بإقران الأنفاق مع Cloudflare Access لفرض المصادقة المستندة إلى الهوية على أي خدمة داخلية بدون VPN.
إعدادات عبر الويب
إدارة رموز النفق والمسارات عبر واجهة مستخدم ويب مضمنة دون الحاجة إلى سطر الأوامر.
لماذا تشغّل Cloudflared على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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