نشر MeshCentral بنقرة واحدة.
منصة مراقبة وإدارة عن بعد مستضافة ذاتيًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم وأجهزة إنترنت الأشياء عبر الشبكة المحلية أو الإنترنت.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MeshCentral؟
MeshCentral هو نظام أساسي كامل مفتوح المصدر للمراقبة والإدارة عن بعد يتيح لك التحكم في أجهزة الكمبيوتر المكتبية عن بعد، وتشغيل الأوامر، ونقل الملفات، وفحص بيانات تتبع الأجهزة عبر أجهزة Windows و macOS و Linux و FreeBSD من خلال وحدة تحكم ويب واحدة. تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل جهاز مُدار ويتصلون خارجيًا بخادم MeshCentral الخاص بك، حتى تتمكن من الوصول إليها عبر جدران الحماية وNAT بدون أنفاق VPN.
تمنحك استضافة MeshCentral ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بديلاً خاصًا لـ TeamViewer أو AnyDesk بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون قيود على النطاق الترددي، وبدون وصول طرف ثالث إلى جلساتك عن بعد. المنصة هي التقنية الأساسية وراء Tactical RMM ويتم نشرها بواسطة شركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) والمختبرات المنزلية لإدارة أي شيء بدءًا من عدد قليل من الأجهزة الشخصية وصولاً إلى آلاف نقاط نهاية العملاء.
الميزات الأساسية في MeshCentral
سطح المكتب البعيد والصدفة
تحكم في أجهزة Windows و macOS و Linux و FreeBSD من خلال واجهة سريعة قائمة على الويب لسطح المكتب البعيد وواجهة سطر الأوامر (shell) ونقل الملفات — لا يتطلب تثبيت عميل.
عميل خفيف الوزن
يتصل وكلاء أصليون صغار خارجيًا من كل جهاز، لذلك يعمل MeshCentral عبر جدران الحماية وNAT بدون أنفاق VPN أو منافذ واردة مفتوحة على المضيفين المدارين.
مجموعات الأجهزة والسياسات
نظّم نقاط النهاية في مجموعات شبكية مع أذونات قائمة على الأدوار، ومهام مجدولة، وإجراءات مجمعة بحيث تظل الأساطيل الكبيرة قابلة للإدارة.
المصادقة الثنائية
تحافظ ميزات TOTP و WebAuthn والمصادقة الثنائية عبر البريد الإلكتروني (2FA) المدمجة على أمان لوحة تحكم المسؤول حتى عند تعرضها للإنترنت العام.
تسجيل الجلسة والتدقيق
يتيح لك التسجيل الاختياري لجلسات سطح المكتب البعيدة بالإضافة إلى سجل تدقيق مفصل مراجعة كل إجراء يتخذه كل مسؤول.
واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket
تتيح لك واجهات برمجة التطبيقات الشاملة برمجة إدارة الأجهزة، أو التكامل مع أدوات إصدار التذاكر، أو البناء على MeshCentral كأساس لنظام RMM مخصص.
لماذا تشغّل MeshCentral على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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