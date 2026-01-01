MeshCentral هو نظام أساسي كامل مفتوح المصدر للمراقبة والإدارة عن بعد يتيح لك التحكم في أجهزة الكمبيوتر المكتبية عن بعد، وتشغيل الأوامر، ونقل الملفات، وفحص بيانات تتبع الأجهزة عبر أجهزة Windows و macOS و Linux و FreeBSD من خلال وحدة تحكم ويب واحدة. تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل جهاز مُدار ويتصلون خارجيًا بخادم MeshCentral الخاص بك، حتى تتمكن من الوصول إليها عبر جدران الحماية وNAT بدون أنفاق VPN.

تمنحك استضافة MeshCentral ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بديلاً خاصًا لـ TeamViewer أو AnyDesk بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون قيود على النطاق الترددي، وبدون وصول طرف ثالث إلى جلساتك عن بعد. المنصة هي التقنية الأساسية وراء Tactical RMM ويتم نشرها بواسطة شركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) والمختبرات المنزلية لإدارة أي شيء بدءًا من عدد قليل من الأجهزة الشخصية وصولاً إلى آلاف نقاط نهاية العملاء.