نشر Typebot بنقرة واحدة.
منشئ روبوتات الدردشة بدون كود لإنشاء نماذج محادثة واستبيانات وتجارب دردشة تفاعلية يمكنك استضافتها ذاتيًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Typebot؟
Typebot هو منشئ نماذج محادثة مستضاف ذاتيًا يحل محل نماذج HTML الثابتة بتدفقات تفاعلية شبيهة بالدردشة. باستخدام محرر اللوحة بالسحب والإفلات الخاص به، يمكن للفرق تصميم محادثات متعددة الخطوات مع تفرعات شرطية ومتغيرات مخصصة وتكاملات أصلية — دون الحاجة لكتابة أي كود. يتم توفير المنصة كخدمتين: منشئ لتصميم التدفقات وإدارتها، وعارض يقدم روبوتات الدردشة المنشورة مباشرة للمستخدمين النهائيين.
استضافة Typebot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لبيانات الإرسال وتحميلات الملفات وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) دون رسوم لكل إرسال ودون نقل بيانات لطرف ثالث. تعمل تدفقاتك على نطاقك الخاص، وبخصوصية تامة، دون قيود مصطنعة على مساحات العمل أو أعضاء الفريق أو الروبوتات المنشورة.
الميزات الأساسية في Typebot
منشئ التدفق المرئي
تصميم محادثات متفرعة باستخدام محرر لوحة الرسم مع أكثر من 30 نوعًا من الكتل بما في ذلك المدخلات، والشروط، وتضمينات الوسائط، وجمع المدفوعات.
تكاملات أصلية
ربط التدفقات مباشرة بـ OpenAI، وجداول بيانات Google، وتحليلات Google، وwebhooks، وZapier، وMake.com دون مغادرة المحرر.
المنطق الشرطي
تفرع مسارات المحادثة بناءً على إجابات المستخدم أو المتغيرات أو استجابات واجهة برمجة التطبيقات (API) لتقديم تجارب مخصصة بالكامل.
أوضاع تضمين مرنة
انشر روبوتات الدردشة كتراكبات منبثقة، أو أدوات جانبية، أو دردشة بملء الشاشة، أو تضمينات مضمنة على أي موقع ويب أو تطبيق ويب.
تحليلات في الوقت الفعلي
تتبع معدلات الإرسال، ونقاط التسرب، ومسارات الإكمال لكل سير عمل منشور من لوحة التحكم.
مساحات عمل الفريق
تنظيم التدفقات عبر مساحات عمل متعددة ومعزولة مع إمكانية الوصول المستندة إلى الأدوار لفرق أو عملاء مختلفين.
لماذا تشغّل Typebot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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