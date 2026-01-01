Typebot هو منشئ نماذج محادثة مستضاف ذاتيًا يحل محل نماذج HTML الثابتة بتدفقات تفاعلية شبيهة بالدردشة. باستخدام محرر اللوحة بالسحب والإفلات الخاص به، يمكن للفرق تصميم محادثات متعددة الخطوات مع تفرعات شرطية ومتغيرات مخصصة وتكاملات أصلية — دون الحاجة لكتابة أي كود. يتم توفير المنصة كخدمتين: منشئ لتصميم التدفقات وإدارتها، وعارض يقدم روبوتات الدردشة المنشورة مباشرة للمستخدمين النهائيين.

استضافة Typebot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لبيانات الإرسال وتحميلات الملفات وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) دون رسوم لكل إرسال ودون نقل بيانات لطرف ثالث. تعمل تدفقاتك على نطاقك الخاص، وبخصوصية تامة، دون قيود مصطنعة على مساحات العمل أو أعضاء الفريق أو الروبوتات المنشورة.