خصم يصل إلى 68% على Papra

نشر Papra بنقرة واحدة.

منصة إدارة مستندات مفتوحة المصدر وبسيطة لأرشفة واسترجاع ملفاتك الهامة.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Papra بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Papra

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Papra؟

بابرا هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة وأرشفة المستندات مصممة للتخزين طويل الأمد والاسترجاع السهل للمستندات الشخصية والتنظيمية — الإيصالات، الضمانات، العقود، وأي شيء تحتاج إلى الاحتفاظ به. على عكس حلول إدارة المستندات (DMS) الضخمة، يركز بابرا على البساطة: رفع المستندات، ووسمها، والبحث عنها، والعثور عليها مرة أخرى بعد سنوات.

استضافة بابرا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع مستنداتك تحت سيطرتك الكاملة بدون وصول طرف ثالث، وبدون رسوم لكل مستند، وبدون قيود تخزين تتجاوز قرصك الخاص. قاعدة بيانات SQLite المدمجة تعني عدم وجود تبعيات للبنية التحتية — مجرد حاوية واحدة ووحدة تخزين.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Papra

بحث بالنص الكامل

البحث عبر محتوى المستند والعلامات والبيانات الوصفية على الفور — بما في ذلك النص المستخرج من الصور الممسوحة ضوئيًا عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR).

قواعد الوسم التلقائي

تحديد قواعد لوضع علامات تلقائيًا على المستندات الواردة بناءً على أنماط أسماء الملفات أو المحتوى، مما يحافظ على تنظيم أرشيفك دون جهد يدوي.

استيعاب البريد الإلكتروني

أرسل المستندات مباشرة إلى صندوق بريد Papra الخاص بك عبر البريد الإلكتروني، مما يسهل أرشفة الإيصالات والفواتير فور وصولها.

المنظمات والمشاركة

أنشئ مؤسسات متعددة وادعُ المتعاونين، حتى تتمكن العائلات أو الفرق الصغيرة من إدارة المستندات معًا في مساحات منفصلة.

API و webhooks

دمج Papra مع أدوات أخرى باستخدام REST API و CLI و SDK و webhooks لسير عمل المستندات المؤتمتة.

لماذا تشغّل Papra على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

استكشف المزيد من التطبيقات الجاهزة للنشر

Nextcloud

Nextcloud

نكست كلاود هو منصة إنتاجية قوية مستضافة ذاتيًا

اختر
WordPress

WordPress

ووردبريس هو منشئ مواقع الويب ونظام إدارة المحتوى الأكثر شيوعًا في العالم

اختر
An Otter Wiki

An Otter Wiki

ويكي خفيف الوزن ذاتي الاستضافة بصفحات مدعومة بـ Git وتحرير Markdown

اختر
اطّلع على جميع التطبيقات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.