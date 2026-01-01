نشر Papra بنقرة واحدة.
منصة إدارة مستندات مفتوحة المصدر وبسيطة لأرشفة واسترجاع ملفاتك الهامة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Papra؟
بابرا هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة وأرشفة المستندات مصممة للتخزين طويل الأمد والاسترجاع السهل للمستندات الشخصية والتنظيمية — الإيصالات، الضمانات، العقود، وأي شيء تحتاج إلى الاحتفاظ به. على عكس حلول إدارة المستندات (DMS) الضخمة، يركز بابرا على البساطة: رفع المستندات، ووسمها، والبحث عنها، والعثور عليها مرة أخرى بعد سنوات.
استضافة بابرا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع مستنداتك تحت سيطرتك الكاملة بدون وصول طرف ثالث، وبدون رسوم لكل مستند، وبدون قيود تخزين تتجاوز قرصك الخاص. قاعدة بيانات SQLite المدمجة تعني عدم وجود تبعيات للبنية التحتية — مجرد حاوية واحدة ووحدة تخزين.
الميزات الأساسية في Papra
بحث بالنص الكامل
البحث عبر محتوى المستند والعلامات والبيانات الوصفية على الفور — بما في ذلك النص المستخرج من الصور الممسوحة ضوئيًا عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR).
قواعد الوسم التلقائي
تحديد قواعد لوضع علامات تلقائيًا على المستندات الواردة بناءً على أنماط أسماء الملفات أو المحتوى، مما يحافظ على تنظيم أرشيفك دون جهد يدوي.
استيعاب البريد الإلكتروني
أرسل المستندات مباشرة إلى صندوق بريد Papra الخاص بك عبر البريد الإلكتروني، مما يسهل أرشفة الإيصالات والفواتير فور وصولها.
المنظمات والمشاركة
أنشئ مؤسسات متعددة وادعُ المتعاونين، حتى تتمكن العائلات أو الفرق الصغيرة من إدارة المستندات معًا في مساحات منفصلة.
API و webhooks
دمج Papra مع أدوات أخرى باستخدام REST API و CLI و SDK و webhooks لسير عمل المستندات المؤتمتة.
لماذا تشغّل Papra على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.