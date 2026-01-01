نشر FileGator بنقرة واحدة.
مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات قائمة على الأدوار ودعم الأرشيف ومعاينة الوسائط — لا يتطلب قاعدة بيانات.
اختر خطة VPS لـ FileGator
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FileGator؟
FileGator هو مدير ملفات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يوفر واجهة ويب نظيفة لرفع وتنزيل وتنظيم ومشاركة الملفات على الخادم الخاص بك. مبني على بنية ملفات مسطحة بدون اعتماد على قاعدة بيانات، يعمل كخدمة واحدة خفيفة الوزن مع حسابات المستخدمين والأذونات المخزنة في ملف JSON بسيط. يتيح لك الوصول المستند إلى الأدوار إنشاء حسابات للمسؤول والمستخدم والضيف — لكل منها أذونات قابلة للتكوين للقراءة والكتابة والرفع والتنزيل وإعادة التسمية والحذف وأرشفة الملفات.
استضافة FileGator ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الملفات على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون حصص تخزين، وبدون رسوم اشتراك، وبدون وصول طرف ثالث إلى بياناتك. يعمل بموارد قليلة، مما يجعله سهل النشر جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى دون تخصيص خادم كامل لإدارة الملفات.
الميزات الأساسية في FileGator
أذونات متعددة المستخدمين
إنشاء حسابات للمسؤول والمستخدم والضيف مع صلاحيات مستقلة لكل عملية — للتحكم في من يمكنه قراءة الملفات وتحميلها وتنزيلها وإعادة تسميتها وحذفها وأرشفتها بشكل منفصل.
لا حاجة لقاعدة بيانات
جميع حسابات المستخدمين والتكوين يتم تخزينها في ملفات JSON مسطحة، مما يزيل متطلبات قاعدة البيانات ويحافظ على النشر بسيطًا ومحمولًا.
إدارة الأرشيف
إنشاء واستخراج أرشيفات ZIP عبر المتصفح بدون SSH أو أدوات سطر الأوامر، مما يجعل عمليات نقل الملفات الكبيرة والنسخ الاحتياطي سهلة.
روابط مشاركة عامة
أنشئ روابط تنزيل عامة للملفات أو المجلدات حتى يتمكن المستلمون الخارجيون من الوصول إلى محتوى معين دون الحاجة إلى حساب على الخادم.
معاينة الوسائط
معاينة الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والملفات النصية مباشرة في المتصفح — لا يلزم التنزيل لتأكيد الملف الصحيح قبل المشاركة.
لماذا تشغّل FileGator على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.