خصم يصل إلى 68% على LazyLibrarian

نشر LazyLibrarian بنقرة واحدة.

أداة أتمتة تتتبع المؤلفين، وتجد الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وتسلمها إلى برامج التنزيل الخاصة بك.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر LazyLibrarian بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ LazyLibrarian

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LazyLibrarian؟

LazyLibrarian هو النظير المخصص للكتب لـ Sonarr و Radarr — خادم أتمتة مستضاف ذاتيًا يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع إصدارات الكتب الفردية، ويبحث في فهارس Usenet والتورنت عن الملفات المطابقة، ويسلم الإصدارات المختارة إلى NZBGet أو SABnzbd أو Transmission أو qBittorrent أو أي برنامج تنزيل آخر تستخدمه بالفعل.

استضافة LazyLibrarian ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك أمين مكتبة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يلتقط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها، ويزيل التكرارات من مكتبة Calibre الموجودة لديك، ويعيد تسمية كل شيء ووضع علامات عليه تلقائيًا بحيث تظل مجموعة كتبك الإلكترونية والكتب الصوتية منظمة دون الحاجة إلى عمل يدوي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في LazyLibrarian

تتبع المؤلفين واكتشافهم

أضف المؤلفين بالاسم ويقوم LazyLibrarian بإنشاء قائمة مراجعهم الكاملة من Goodreads وGoogle Books وOpenLibrary ومصادر أخرى.

دعم الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية

يتعامل مع تنسيقات الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية بقواعد جودة ومصدر منفصلة لكل منهما، لذلك تدير نسخة واحدة مكتبتين.

تكامل Calibre و Goodreads

يستورد مكتبة Calibre الموجودة لديك لتجنب التكرارات، ويزامن قوائم "قرأتها/أرغب في قراءتها" من Goodreads، ويحدّث البيانات الوصفية تلقائيًا.

دعم المفهرس الأصلي

مكونات إضافية مدمجة لـ NZBGet و SABnzbd و qBittorrent و Transmission و Deluge، وعشرات من فهارس Usenet والتورنت عبر Newznab و Torznab.

تتبع المجلات والمسلسلات

يشاهد المجلات القائمة على القضايا وسلاسل الكتب المتعددة، ويضع الإصدارات الجديدة في قائمة الانتظار فور وصولها إلى المفهرسين دون الحاجة إلى عمليات بحث يدوية.

لماذا تشغّل LazyLibrarian على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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