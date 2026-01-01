نشر LazyLibrarian بنقرة واحدة.
أداة أتمتة تتتبع المؤلفين، وتجد الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وتسلمها إلى برامج التنزيل الخاصة بك.
اختر خطة VPS لـ LazyLibrarian
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LazyLibrarian؟
LazyLibrarian هو النظير المخصص للكتب لـ Sonarr و Radarr — خادم أتمتة مستضاف ذاتيًا يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع إصدارات الكتب الفردية، ويبحث في فهارس Usenet والتورنت عن الملفات المطابقة، ويسلم الإصدارات المختارة إلى NZBGet أو SABnzbd أو Transmission أو qBittorrent أو أي برنامج تنزيل آخر تستخدمه بالفعل.
استضافة LazyLibrarian ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك أمين مكتبة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يلتقط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها، ويزيل التكرارات من مكتبة Calibre الموجودة لديك، ويعيد تسمية كل شيء ووضع علامات عليه تلقائيًا بحيث تظل مجموعة كتبك الإلكترونية والكتب الصوتية منظمة دون الحاجة إلى عمل يدوي.
الميزات الأساسية في LazyLibrarian
تتبع المؤلفين واكتشافهم
أضف المؤلفين بالاسم ويقوم LazyLibrarian بإنشاء قائمة مراجعهم الكاملة من Goodreads وGoogle Books وOpenLibrary ومصادر أخرى.
دعم الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية
يتعامل مع تنسيقات الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية بقواعد جودة ومصدر منفصلة لكل منهما، لذلك تدير نسخة واحدة مكتبتين.
تكامل Calibre و Goodreads
يستورد مكتبة Calibre الموجودة لديك لتجنب التكرارات، ويزامن قوائم "قرأتها/أرغب في قراءتها" من Goodreads، ويحدّث البيانات الوصفية تلقائيًا.
دعم المفهرس الأصلي
مكونات إضافية مدمجة لـ NZBGet و SABnzbd و qBittorrent و Transmission و Deluge، وعشرات من فهارس Usenet والتورنت عبر Newznab و Torznab.
تتبع المجلات والمسلسلات
يشاهد المجلات القائمة على القضايا وسلاسل الكتب المتعددة، ويضع الإصدارات الجديدة في قائمة الانتظار فور وصولها إلى المفهرسين دون الحاجة إلى عمليات بحث يدوية.
لماذا تشغّل LazyLibrarian على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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