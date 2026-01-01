Restreamer هو خادم بث مباشر مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة datarhei، ويوفر إمكانيات بث على مستوى المؤسسات من خلال واجهة ويب سهلة الوصول. يستقبل الفيديو من كاميرات الويب وكاميرات IP والبث المباشر، ويحول بين بروتوكولات RTMP و HLS و SRT و WebRTC، ويوزع في نفس الوقت على منصات متعددة — يوتيوب، تويتش، فيسبوك لايف، أو أي وجهة RTMP مخصصة — من مصدر واحد.

تُزيل استضافة Restreamer ذاتيًا الرسوم الشهرية لخدمات البث المتعدد التجارية وتحافظ على خلاصات الفيديو بعيدًا عن منصات الطرف الثالث تمامًا، وهو أمر مهم للبث السري مثل التدريب الداخلي أو الفعاليات الخاصة أو إعلانات ما قبل الإصدار. يضمن عرض النطاق الترددي المخصص لخادم VPS معدلات بت مستقرة وجودة بث متسقة لا يمكن لبيئات الاستضافة المشتركة ضمانها.