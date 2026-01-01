نشر Restreamer بنقرة واحدة.
خادم بث مباشر مفتوح المصدر يستقبل الفيديو من أي مصدر ويدفعه بالتزامن إلى يوتيوب، وتويتش، ونقاط نهاية RTMP المخصصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Restreamer؟
Restreamer هو خادم بث مباشر مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة datarhei، ويوفر إمكانيات بث على مستوى المؤسسات من خلال واجهة ويب سهلة الوصول. يستقبل الفيديو من كاميرات الويب وكاميرات IP والبث المباشر، ويحول بين بروتوكولات RTMP و HLS و SRT و WebRTC، ويوزع في نفس الوقت على منصات متعددة — يوتيوب، تويتش، فيسبوك لايف، أو أي وجهة RTMP مخصصة — من مصدر واحد.
تُزيل استضافة Restreamer ذاتيًا الرسوم الشهرية لخدمات البث المتعدد التجارية وتحافظ على خلاصات الفيديو بعيدًا عن منصات الطرف الثالث تمامًا، وهو أمر مهم للبث السري مثل التدريب الداخلي أو الفعاليات الخاصة أو إعلانات ما قبل الإصدار. يضمن عرض النطاق الترددي المخصص لخادم VPS معدلات بت مستقرة وجودة بث متسقة لا يمكن لبيئات الاستضافة المشتركة ضمانها.
الميزات الأساسية في Restreamer
بث متعدد المنصات
بث مصدر فيديو واحد إلى يوتيوب، تويتش، فيسبوك لايف، ونقاط نهاية RTMP المخصصة في آن واحد دون تشغيل مثيلات متعددة للمشفر.
تحويل البروتوكول
اقبل تنسيقات RTMP أو SRT أو غيرها من تنسيقات الإدخال، وأخرج HLS أو WebRTC أو RTMP بحيث يمكن لأي جهاز عرض أو منصة استقبال البث الخاص بك.
إعادة الاتصال التلقائي
يتعامل مع انقطاعات الشبكة وتوقفات المصدر دون تدخل يدوي، مع الحفاظ على استمرار البث خلال الأعطال العابرة.
إدارة مستندة إلى الويب
قم بتكوين المصادر والوجهات وإعدادات الترميز من خلال واجهة متصفح دون الحاجة إلى معرفة سطر الأوامر أو إعداد برامج بث معقدة.
تسجيل البث
أرشفة البث المباشر مباشرة إلى التخزين الدائم لإعادة التشغيل بعد الحدث، أو الاحتفاظ لأغراض الامتثال، أو إعادة استخدام المحتوى بدون خدمات إضافية.
لماذا تشغّل Restreamer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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