خصم يصل إلى 68% على Beszel

نشر Beszel بنقرة واحدة.

منصة مراقبة خادم خفيفة الوزن مع إحصائيات حاويات Docker وبيانات تاريخية وتنبيهات قابلة للتكوين لبنيتك التحتية.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Beszel بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Beszel؟

Beszel هي منصة خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم توفر رؤية شاملة للنظام — وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة، القرص، الشبكة، درجة الحرارة، وحدة معالجة الرسومات (GPU)، صحة القرص S.M.A.R.T.، وإحصائيات Docker و Podman لكل حاوية — دون العبء الزائد للموارد من مكدسات المراقبة الشاملة مثل Prometheus و Grafana. تم بناؤه على PocketBase بواجهة خلفية Go، ويستخدم بنية المحور والوكيل: حيث يستضيف المحور واجهة الويب ويخزن البيانات التاريخية، بينما تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل خادم تتم مراقبته لجمع المقاييس.

استضافة Beszel ذاتيًا تمنحك محور مراقبة مستقل عن الخوادم التي يراقبها، لذلك تظل مشاكل البنية التحتية مرئية حتى عندما تكون الأنظمة الفردية تحت الضغط. تنبيهات قابلة للتكوين تخطرك عند تجاوز حدود وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة، القرص، عرض النطاق الترددي، أو درجة الحرارة، وتحمي النسخ الاحتياطية التلقائية إلى القرص المحلي أو التخزين المتوافق مع S3 بيانات الأداء التاريخية الخاصة بك.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Beszel

مقاييس حاوية Docker

تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة لكل حاوية جنبًا إلى جنب مع مقاييس نظام المضيف، مما يمنحك رؤية موحدة لكل من المضيف وأعباء العمل المعبأة في حاويات.

بنية المحور والوكيل

يجمع مركز واحد البيانات من عدد غير محدود من الوكلاء الذين يعملون على خوادم بعيدة، مما يسهل مراقبة أسطولك بالكامل من لوحة تحكم واحدة.

تنبيهات قابلة للتكوين

عيّن حدودًا لأي مقياس مراقب — حمل وحدة المعالجة المركزية، استخدام القرص، درجة الحرارة، النطاق الترددي — وتلقَّ إشعارات قبل أن تؤثر المشكلات على المستخدمين.

الاحتفاظ بالبيانات التاريخية

يتم تخزين سجل الأداء في قاعدة بيانات المحور، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد وتخطيط السعة بما يتجاوز ما يمكن أن تعرضه لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وحدها.

مراقبة GPU و S.M.A.R.T.

راقب استخدام وحدة معالجة الرسوميات (GPU) من Nvidia وAMD وIntel جنبًا إلى جنب مع بيانات صحة القرص S.M.A.R.T. لاكتشاف تدهور الأجهزة قبل أن يتسبب في أعطال.

لماذا تشغّل Beszel على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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