نشر Beszel بنقرة واحدة.
منصة مراقبة خادم خفيفة الوزن مع إحصائيات حاويات Docker وبيانات تاريخية وتنبيهات قابلة للتكوين لبنيتك التحتية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Beszel؟
Beszel هي منصة خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم توفر رؤية شاملة للنظام — وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة، القرص، الشبكة، درجة الحرارة، وحدة معالجة الرسومات (GPU)، صحة القرص S.M.A.R.T.، وإحصائيات Docker و Podman لكل حاوية — دون العبء الزائد للموارد من مكدسات المراقبة الشاملة مثل Prometheus و Grafana. تم بناؤه على PocketBase بواجهة خلفية Go، ويستخدم بنية المحور والوكيل: حيث يستضيف المحور واجهة الويب ويخزن البيانات التاريخية، بينما تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل خادم تتم مراقبته لجمع المقاييس.
استضافة Beszel ذاتيًا تمنحك محور مراقبة مستقل عن الخوادم التي يراقبها، لذلك تظل مشاكل البنية التحتية مرئية حتى عندما تكون الأنظمة الفردية تحت الضغط. تنبيهات قابلة للتكوين تخطرك عند تجاوز حدود وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة، القرص، عرض النطاق الترددي، أو درجة الحرارة، وتحمي النسخ الاحتياطية التلقائية إلى القرص المحلي أو التخزين المتوافق مع S3 بيانات الأداء التاريخية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Beszel
مقاييس حاوية Docker
تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة لكل حاوية جنبًا إلى جنب مع مقاييس نظام المضيف، مما يمنحك رؤية موحدة لكل من المضيف وأعباء العمل المعبأة في حاويات.
بنية المحور والوكيل
يجمع مركز واحد البيانات من عدد غير محدود من الوكلاء الذين يعملون على خوادم بعيدة، مما يسهل مراقبة أسطولك بالكامل من لوحة تحكم واحدة.
تنبيهات قابلة للتكوين
عيّن حدودًا لأي مقياس مراقب — حمل وحدة المعالجة المركزية، استخدام القرص، درجة الحرارة، النطاق الترددي — وتلقَّ إشعارات قبل أن تؤثر المشكلات على المستخدمين.
الاحتفاظ بالبيانات التاريخية
يتم تخزين سجل الأداء في قاعدة بيانات المحور، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد وتخطيط السعة بما يتجاوز ما يمكن أن تعرضه لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وحدها.
مراقبة GPU و S.M.A.R.T.
راقب استخدام وحدة معالجة الرسوميات (GPU) من Nvidia وAMD وIntel جنبًا إلى جنب مع بيانات صحة القرص S.M.A.R.T. لاكتشاف تدهور الأجهزة قبل أن يتسبب في أعطال.
لماذا تشغّل Beszel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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