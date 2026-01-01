Beszel هي منصة خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم توفر رؤية شاملة للنظام — وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة، القرص، الشبكة، درجة الحرارة، وحدة معالجة الرسومات (GPU)، صحة القرص S.M.A.R.T.، وإحصائيات Docker و Podman لكل حاوية — دون العبء الزائد للموارد من مكدسات المراقبة الشاملة مثل Prometheus و Grafana. تم بناؤه على PocketBase بواجهة خلفية Go، ويستخدم بنية المحور والوكيل: حيث يستضيف المحور واجهة الويب ويخزن البيانات التاريخية، بينما تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل خادم تتم مراقبته لجمع المقاييس.

استضافة Beszel ذاتيًا تمنحك محور مراقبة مستقل عن الخوادم التي يراقبها، لذلك تظل مشاكل البنية التحتية مرئية حتى عندما تكون الأنظمة الفردية تحت الضغط. تنبيهات قابلة للتكوين تخطرك عند تجاوز حدود وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة، القرص، عرض النطاق الترددي، أو درجة الحرارة، وتحمي النسخ الاحتياطية التلقائية إلى القرص المحلي أو التخزين المتوافق مع S3 بيانات الأداء التاريخية الخاصة بك.