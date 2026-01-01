رالف هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الأصول وCMDB (قاعدة بيانات إدارة التكوين) تم بناؤه بواسطة Allegro لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. يغطي دورة حياة الأصول الكاملة — من الشراء والتخصيص حتى التقاعد — عبر كل من رفوف مراكز البيانات وبيئات المكاتب الخلفية، مع تصور مدمج لمركز البيانات لتخطيط تخطيطات الرفوف وسعة الطاقة.

تمنح استضافة رالف ذاتيًا على VPS الخاص بك فريق تكنولوجيا المعلومات لديك مصدرًا واحدًا للحقيقة لمخزون الأجهزة وتراخيص البرامج والعقود واتفاقيات الدعم دون تكاليف اشتراك لكل أصل. واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة تجعل دمج رالف مباشرًا مع أنظمة التذاكر والمراقبة والمشتريات الحالية.