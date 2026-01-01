نشر Ralph بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لمراكز البيانات مع واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ralph؟
رالف هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الأصول وCMDB (قاعدة بيانات إدارة التكوين) تم بناؤه بواسطة Allegro لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. يغطي دورة حياة الأصول الكاملة — من الشراء والتخصيص حتى التقاعد — عبر كل من رفوف مراكز البيانات وبيئات المكاتب الخلفية، مع تصور مدمج لمركز البيانات لتخطيط تخطيطات الرفوف وسعة الطاقة.
تمنح استضافة رالف ذاتيًا على VPS الخاص بك فريق تكنولوجيا المعلومات لديك مصدرًا واحدًا للحقيقة لمخزون الأجهزة وتراخيص البرامج والعقود واتفاقيات الدعم دون تكاليف اشتراك لكل أصل. واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة تجعل دمج رالف مباشرًا مع أنظمة التذاكر والمراقبة والمشتريات الحالية.
الميزات الأساسية في Ralph
تتبع دورة حياة الأصول
تتبع كل أصل من أمر الشراء مروراً بالتخصيص والصيانة وإيقاف التشغيل، مع سجل كامل ومسار تدقيق للامتثال والإبلاغ عن التكاليف.
تصور مراكز البيانات
خطط لتخطيطات الرفوف المادية باستخدام السحب والإفلات، وراقب استهلاك الطاقة لكل رف، وخطط لتوسعات السعة قبل وصول الأجهزة.
REST API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الشاملة دمج Ralph مع أنظمة التذاكر ومنصات المراقبة وأدوات المشتريات لأتمتة تحديثات المخزون والقضاء على إدخال البيانات المكررة.
إدارة تراخيص البرامج
تتبع تراخيص البرامج والعقود واتفاقيات الدعم جنبًا إلى جنب مع أصول الأجهزة حتى تعرف دائمًا ما هو مرخص، وأين يتم نشره، ومتى يحين موعد التجديدات.
سير عمل مخصصة
حدد حالات سير عمل مرنة لمراحل دورة حياة الأصول بحيث يتم تطبيق عمليات الشراء والتشغيل وإيقاف التشغيل الخاصة بك بشكل متسق عبر الفريق.
لماذا تشغّل Ralph على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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