Cassandra Reaper هي الأداة مفتوحة المصدر الفعلية لتنسيق إصلاحات Apache Cassandra عبر مجموعات البيانات أحادية المركز ومتعددة المواقع. تم إنشاؤها في الأصل في Spotify وتتم صيانتها بواسطة The Last Pickle، يقوم Reaper بتقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى وحدات قابلة للإدارة، ويشغلها بشكل انتهازي عبر العقد، ويستأنف العمل بأمان بعد الأعطال — ليحل محل نصوص nodetool الهشة التي تعمل بواسطة cron بسير عمل قابل للمراقبة ويحتفظ بالحالة.

تمنح استضافة Reaper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المشغلين لوحة تحكم مخصصة مع واجهة مستخدم ويب (web UI)، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API)، ونقطة نهاية للمقاييس (metrics endpoint). يجمع هذا النشر عقدة Apache Cassandra بحيث يمكنك الاتصال وجدولة وتنفيذ الإصلاحات على الفور، ثم تسجيل مجموعات إنتاج إضافية عبر JMX حسب الحاجة.