خصم يصل إلى 68% على Cassandra Reaper

نشر Cassandra Reaper بنقرة واحدة.

مجدول إصلاح مركزي وواجهة مستخدم ويب للحفاظ على مجموعات Apache Cassandra صحية ومتسقة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Cassandra Reaper بنقرة واحدة.

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نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
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تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
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نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cassandra Reaper؟

Cassandra Reaper هي الأداة مفتوحة المصدر الفعلية لتنسيق إصلاحات Apache Cassandra عبر مجموعات البيانات أحادية المركز ومتعددة المواقع. تم إنشاؤها في الأصل في Spotify وتتم صيانتها بواسطة The Last Pickle، يقوم Reaper بتقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى وحدات قابلة للإدارة، ويشغلها بشكل انتهازي عبر العقد، ويستأنف العمل بأمان بعد الأعطال — ليحل محل نصوص nodetool الهشة التي تعمل بواسطة cron بسير عمل قابل للمراقبة ويحتفظ بالحالة.

تمنح استضافة Reaper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المشغلين لوحة تحكم مخصصة مع واجهة مستخدم ويب (web UI)، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API)، ونقطة نهاية للمقاييس (metrics endpoint). يجمع هذا النشر عقدة Apache Cassandra بحيث يمكنك الاتصال وجدولة وتنفيذ الإصلاحات على الفور، ثم تسجيل مجموعات إنتاج إضافية عبر JMX حسب الحاجة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Cassandra Reaper

إصلاحات مجزأة

قسّم الإصلاحات إلى نطاقات صغيرة وشغّلها بشكل انتهازي عبر العقد لتجنب التحميل الزائد على المجموعة.

جدولة الإصلاح

جدولة الإصلاحات المتكررة لكل مساحة مفاتيح بكثافة قابلة للتكوين وتوازي وعدد المقاطع.

التحكم متعدد العناقيد

تسجيل وإدارة الإصلاحات لمجموعات Cassandra متعددة من واجهة مستخدم ويب واحدة وواجهة برمجة تطبيقات REST.

إيقاف مؤقت واستئناف

يمكن إيقاف عمليات الإصلاح ذات الحالة مؤقتًا، واستئنافها، واستعادتها بعد إعادة التشغيل دون فقدان التقدم.

المقاييس وقابلية المراقبة

مقاييس Dropwizard المدمجة تعرض تقدم الإصلاح وحالة الأجزاء وصحة مجموعة JMX للمراقبة.

لماذا تشغّل Cassandra Reaper على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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