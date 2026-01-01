نشر Cassandra Reaper بنقرة واحدة.
مجدول إصلاح مركزي وواجهة مستخدم ويب للحفاظ على مجموعات Apache Cassandra صحية ومتسقة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cassandra Reaper؟
Cassandra Reaper هي الأداة مفتوحة المصدر الفعلية لتنسيق إصلاحات Apache Cassandra عبر مجموعات البيانات أحادية المركز ومتعددة المواقع. تم إنشاؤها في الأصل في Spotify وتتم صيانتها بواسطة The Last Pickle، يقوم Reaper بتقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى وحدات قابلة للإدارة، ويشغلها بشكل انتهازي عبر العقد، ويستأنف العمل بأمان بعد الأعطال — ليحل محل نصوص nodetool الهشة التي تعمل بواسطة cron بسير عمل قابل للمراقبة ويحتفظ بالحالة.
تمنح استضافة Reaper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المشغلين لوحة تحكم مخصصة مع واجهة مستخدم ويب (web UI)، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API)، ونقطة نهاية للمقاييس (metrics endpoint). يجمع هذا النشر عقدة Apache Cassandra بحيث يمكنك الاتصال وجدولة وتنفيذ الإصلاحات على الفور، ثم تسجيل مجموعات إنتاج إضافية عبر JMX حسب الحاجة.
الميزات الأساسية في Cassandra Reaper
إصلاحات مجزأة
قسّم الإصلاحات إلى نطاقات صغيرة وشغّلها بشكل انتهازي عبر العقد لتجنب التحميل الزائد على المجموعة.
جدولة الإصلاح
جدولة الإصلاحات المتكررة لكل مساحة مفاتيح بكثافة قابلة للتكوين وتوازي وعدد المقاطع.
التحكم متعدد العناقيد
تسجيل وإدارة الإصلاحات لمجموعات Cassandra متعددة من واجهة مستخدم ويب واحدة وواجهة برمجة تطبيقات REST.
إيقاف مؤقت واستئناف
يمكن إيقاف عمليات الإصلاح ذات الحالة مؤقتًا، واستئنافها، واستعادتها بعد إعادة التشغيل دون فقدان التقدم.
المقاييس وقابلية المراقبة
مقاييس Dropwizard المدمجة تعرض تقدم الإصلاح وحالة الأجزاء وصحة مجموعة JMX للمراقبة.
لماذا تشغّل Cassandra Reaper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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