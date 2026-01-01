Misskey هي منصة تواصل اجتماعي مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، مصممة للـ fediverse. باستخدام بروتوكول ActivityPub، تتحد نسخة Misskey الخاصة بك مع Mastodon وPleroma وآلاف الخوادم الأخرى في الـ fediverse، مما يمنح المستخدمين لديك إمكانية الوصول إلى رسم بياني اجتماعي عالمي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك.

على عكس المنصات المركزية الكبيرة، تضع Misskey التحكم المجتمعي في المقام الأول — أنت تحدد القواعد وسياسات الإشراف ومن يمكنه الانضمام. الاستضافة الذاتية على VPS تعني عدم وجود تلاعب خوارزمي، ولا جمع للبيانات، ولا خطر اختفاء المنصة من حولك.