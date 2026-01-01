نشر Misskey بنقرة واحدة.
منصة تواصل اجتماعي اتحادية مفتوحة المصدر تربط مجتمعك بالـ "فيديفيرس" العالمي عبر ActivityPub.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Misskey؟
Misskey هي منصة تواصل اجتماعي مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، مصممة للـ fediverse. باستخدام بروتوكول ActivityPub، تتحد نسخة Misskey الخاصة بك مع Mastodon وPleroma وآلاف الخوادم الأخرى في الـ fediverse، مما يمنح المستخدمين لديك إمكانية الوصول إلى رسم بياني اجتماعي عالمي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك.
على عكس المنصات المركزية الكبيرة، تضع Misskey التحكم المجتمعي في المقام الأول — أنت تحدد القواعد وسياسات الإشراف ومن يمكنه الانضمام. الاستضافة الذاتية على VPS تعني عدم وجود تلاعب خوارزمي، ولا جمع للبيانات، ولا خطر اختفاء المنصة من حولك.
الميزات الأساسية في Misskey
اتحاد ActivityPub
ترتبط نسختك بأكثر من 10,000 خادم فيديفيرس حتى يتمكن المستخدمون من متابعة الحسابات والتفاعل معها على Mastodon و Pleroma ومنصات أخرى دون مغادرة نسختك.
تفاعلات إيموجي مخصصة
تفاعل مع أي منشور باستخدام أي رمز تعبيري — بما في ذلك الرموز المخصصة التي تقوم بتحميلها — متجاوزًا بكثير الإعجابات بزر واحد لمعظم المنصات.
محرك وسائط مدمج
يحصل كل مستخدم على محرك وسائط شخصي لتحميل وتنظيم وإعادة استخدام الملفات والصور عبر المنشورات دون إعادة تحميلها.
نظام المكونات الإضافية والقوالب
قم بتوسيع Misskey باستخدام إضافات مدعومة بـ AiScript وتطبيق سمات مخصصة لتخصيص الواجهة بعمق لمجتمعك.
مرونة رؤية الملاحظة
كل منشور يمكن تعيينه على عام، أو الجدول الزمني الرئيسي، أو للمتابعين فقط، أو رسالة مباشرة — مما يمنح المستخدمين تحكمًا دقيقًا في من يرى ماذا.
لماذا تشغّل Misskey على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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