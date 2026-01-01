Wiki.js هي منصة ويكي حديثة ذاتية الاستضافة مبنية على Node.js ومدعومة بـ PostgreSQL. توفر محرر WYSIWYG مرئيًا إلى جانب دعم Markdown، وبحثًا كاملاً في النصوص، وسجل إصدارات لكل صفحة، وسياسات تحكم دقيقة في الوصول — مما يجعلها مناسبة لكل من قواعد المعرفة الشخصية ووثائق الشركات.

تُبقي استضافة Wiki.js ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الوثائق خاصة ويمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى اشتراك SaaS. تتكامل مع LDAP و OAuth و SAML وعشرات من موفري المصادقة الخارجيين، وتدعم أكثر من 40 لغة واجهة، وتقدم واجهات خلفية للتخزين قائمة على الوحدات النمطية بما في ذلك Git وتخزين الكائنات السحابي.