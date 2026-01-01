نشر Wiki.js بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويكي حديثة مفتوحة المصدر، تتميز بتحرير WYSIWYG، وبحث نصي كامل، والتحكم بالإصدارات، ودعم المصادقة المتعددة.
اختر خطة VPS لـ Wiki.js
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wiki.js؟
Wiki.js هي منصة ويكي حديثة ذاتية الاستضافة مبنية على Node.js ومدعومة بـ PostgreSQL. توفر محرر WYSIWYG مرئيًا إلى جانب دعم Markdown، وبحثًا كاملاً في النصوص، وسجل إصدارات لكل صفحة، وسياسات تحكم دقيقة في الوصول — مما يجعلها مناسبة لكل من قواعد المعرفة الشخصية ووثائق الشركات.
تُبقي استضافة Wiki.js ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الوثائق خاصة ويمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى اشتراك SaaS. تتكامل مع LDAP و OAuth و SAML وعشرات من موفري المصادقة الخارجيين، وتدعم أكثر من 40 لغة واجهة، وتقدم واجهات خلفية للتخزين قائمة على الوحدات النمطية بما في ذلك Git وتخزين الكائنات السحابي.
الميزات الأساسية في Wiki.js
خيارات التحرير المتقدمة
اكتب باستخدام محرر WYSIWYG مرئي، أو Markdown عادي، أو محرر AsciiDoc حسب تفضيلك ومستوى مهارتك.
البحث بالنص الكامل
ابحث عن أي محتوى على الفور عبر جميع صفحات الويكي باستخدام فهرسة نصية كاملة سريعة ودقيقة مدعومة بالواجهة الخلفية لـ PostgreSQL.
سجل الإصدار
يتم حفظ نسخة لكل تعديل في الصفحة، مما يتيح لك مقارنة التغييرات بمرور الوقت واستعادة أي إصدار سابق للمحتوى.
التحكم في الوصول
حدد أذونات القراءة والكتابة الدقيقة لكل صفحة أو مجموعة أو قسم للتحكم في من يمكنه عرض أو تعديل كل جزء من الويكي.
تكامل المصادقة المتعددة
اتصل بـ LDAP، OAuth 2.0، SAML، أو أي من عشرات موفري تسجيل الدخول الاجتماعي لمصادقة المستخدمين المركزية.
لماذا تشغّل Wiki.js على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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