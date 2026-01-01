نشر Spacedrive بنقرة واحدة.
مدير ملفات مفتوح المصدر يوحد ملفاتك عبر محركات الأقراص المحلية والتخزين الخارجي والسحابة في مكتبة واحدة قابلة للبحث.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Spacedrive؟
Spacedrive هو نظام ملفات موزع افتراضي (VDFS) ينشئ فهرسًا ذكيًا واحدًا لجميع ملفاتك — بغض النظر عن مكان وجودها. يتم توحيد محركات الأقراص المحلية والتخزين الخارجي والخدمات السحابية في قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث مع وضع العلامات، وفلاتر البيانات الوصفية، واكتشاف التكرارات، وإنشاء الصور المصغرة. على عكس مستكشفات الملفات التقليدية، يتعامل Spacedrive مع مكتبتك الرقمية بأكملها كبيانات منظمة يمكنك الاستعلام عنها وتنظيمها على نطاق واسع.
تمنحك استضافة خادم Spacedrive الخاص بك على خادم VPS الخاص بك مركزًا دائمًا ومتوفرًا دائمًا لنظام تنظيم ملفاتك مع مصادقة المسؤول المضمنة — دون تحميل بياناتك إلى أي سحابة طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Spacedrive
مكتبة ملفات موحدة
يفهرس الملفات عبر محركات الأقراص المحلية ووحدات التخزين الخارجية ومواقع التخزين السحابي في قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث — لا مزيد من البحث في أماكن متعددة.
الوسم الذكي
نظّم الملفات باستخدام علامات مخصصة وفلاتر بيانات وصفية حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط بغض النظر عن مكان تخزينه.
كشف التكرار
يحدد تلقائيًا الملفات المكررة عبر مكتبتك، مما يساعدك على استعادة مساحة التخزين والحفاظ على مجموعتك نظيفة.
معاينات ميديا
ينشئ صورًا مصغرة ومعاينات للصور ومقاطع الفيديو حتى تتمكن من تصفح مكتبتك بصريًا دون فتح الملفات الفردية.
مزامنة نظير إلى نظير
مزامنة مكتبتك المنظمة عبر أجهزة متعددة بحيث تكون علاماتك ومجموعاتك وبياناتك الوصفية محدثة دائمًا في كل مكان.
لماذا تشغّل Spacedrive على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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