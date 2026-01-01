CoreControl هو لوحة تحكم للبنية التحتية مستضافة ذاتيًا تمنح الفرق والأفراد رؤية موحدة لمجموعة خوادمهم. يتتبع تفاصيل أجهزة الخادم، ويراقب وقت تشغيل التطبيقات مع سجلات التوفر التاريخية، وينشئ مخططات تدفق الشبكة، ويعرض مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية والقرص في الوقت الفعلي التي يجمعها وكيل مصاحب خفيف الوزن.

على عكس خدمات المراقبة المستضافة، يعمل CoreControl بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويخزن جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL محلية. يمكن للفرق تنظيم الخوادم والتطبيقات في مجموعات، وتعيين أدوار المالك أو المسؤول أو المستخدم، وتتبع صحة البنية التحتية دون إرسال البيانات إلى خدمات طرف ثالث.