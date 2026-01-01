نشر CoreControl بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم للبنية التحتية المستضافة ذاتيًا لإدارة الخوادم، ومراقبة وقت تشغيل التطبيقات، وتصور مخطط شبكتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CoreControl؟
CoreControl هو لوحة تحكم للبنية التحتية مستضافة ذاتيًا تمنح الفرق والأفراد رؤية موحدة لمجموعة خوادمهم. يتتبع تفاصيل أجهزة الخادم، ويراقب وقت تشغيل التطبيقات مع سجلات التوفر التاريخية، وينشئ مخططات تدفق الشبكة، ويعرض مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية والقرص في الوقت الفعلي التي يجمعها وكيل مصاحب خفيف الوزن.
على عكس خدمات المراقبة المستضافة، يعمل CoreControl بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويخزن جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL محلية. يمكن للفرق تنظيم الخوادم والتطبيقات في مجموعات، وتعيين أدوار المالك أو المسؤول أو المستخدم، وتتبع صحة البنية التحتية دون إرسال البيانات إلى خدمات طرف ثالث.
الميزات الأساسية في CoreControl
جرد عتاد الخادم
أضف ونظم جميع خوادمك مع مواصفات الأجهزة ومؤشرات الحالة وروابط سريعة إلى لوحات الإدارة من لوحة تحكم واحدة.
مراقبة جاهزية التطبيق
راقب حالة توفر الخدمات المستضافة ذاتيًا في الوقت الفعلي، مع سجلات التوفر التاريخية وتنبيهات الإشعارات.
عميل مقاييس خفيف الوزن
يقوم وكيل مصاحب يعتمد على Go بجمع استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومساحة القرص من كل خادم ويدفع المقاييس إلى لوحة التحكم المركزية بدون تبعيات ثقيلة.
تصور الشبكة
أنشئ مخططات تدفق شبكة مرئية لتوثيق وفهم كيفية ترابط خوادمك وخدماتك عبر بنيتك التحتية.
أدوار الفريق والصلاحيات
دعوة أعضاء الفريق وتعيين أدوار المالك أو المسؤول أو المستخدم للتحكم في من يمكنه إدارة البنية التحتية وعرض تقارير المراقبة.
لماذا تشغّل CoreControl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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