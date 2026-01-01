Redis Commander هي واجهة ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لإدارة قواعد بيانات Redis. توفر متصفحًا على شكل شجرة للتنقل في مساحات المفاتيح، ومحررات مضمنة للسلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، ووحدة تحكم أوامر مدمجة لتشغيل أوامر Redis التعسفية. إحصائيات الخادم — استخدام الذاكرة، العملاء المتصلون، معدلات الإصابة — مرئية بلمحة على لوحة التحكم.

يجمع هذا النشر Redis Commander مع مثيل Redis 7، بحيث تحصل على مخزن قيم مفتاح يعمل بكامل طاقته وواجهة المستخدم الخاصة بإدارته في حزمة واحدة. يحمي مصادقة HTTP الأساسية واجهة الويب من الوصول غير المصرح به، ويتم تأمين مثيل Redis بكلمة مرور تم إنشاؤها بحيث لا يتعرض بدون بيانات اعتماد.