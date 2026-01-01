خصم يصل إلى 68% على Redis Commander

نشر Redis Commander بنقرة واحدة.

واجهة مستخدم لإدارة Redis قائمة على الويب لتصفح المفاتيح وتعديل القيم ومراقبة قاعدة بيانات Redis من أي متصفح.

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نشر Redis Commander بنقرة واحدة.

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KVM 2
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419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
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8 نواة vCPU
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تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
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تحديثات بنقرة واحدة
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API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
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تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Redis Commander؟

Redis Commander هي واجهة ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لإدارة قواعد بيانات Redis. توفر متصفحًا على شكل شجرة للتنقل في مساحات المفاتيح، ومحررات مضمنة للسلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، ووحدة تحكم أوامر مدمجة لتشغيل أوامر Redis التعسفية. إحصائيات الخادم — استخدام الذاكرة، العملاء المتصلون، معدلات الإصابة — مرئية بلمحة على لوحة التحكم.

يجمع هذا النشر Redis Commander مع مثيل Redis 7، بحيث تحصل على مخزن قيم مفتاح يعمل بكامل طاقته وواجهة المستخدم الخاصة بإدارته في حزمة واحدة. يحمي مصادقة HTTP الأساسية واجهة الويب من الوصول غير المصرح به، ويتم تأمين مثيل Redis بكلمة مرور تم إنشاؤها بحيث لا يتعرض بدون بيانات اعتماد.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Redis Commander

مفتاح المتصفح

تصفح مساحة مفاتيح Redis بأكملها في عرض شجري، وابحث حسب النمط، وافحص أو عدّل أي قيمة مباشرة في المتصفح دون كتابة أوامر Redis.

جميع أنواع البيانات

عرض وتحرير السلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، والتدفقات باستخدام محررات مدركة للنوع تعرض البيانات بتنسيق منظم وقابل للقراءة.

وحدة التحكم بالأوامر

نفّذ أوامر Redis عشوائية من وحدة التحكم المدمجة وشاهد الاستجابة فورًا — مفيد لتصحيح الأخطاء والإدارة وعمليات البيانات لمرة واحدة.

إحصائيات الخادم

تعرض لوحة المعلومات مقاييس خادم Redis في الوقت الفعلي بما في ذلك استهلاك الذاكرة، ومعدلات إصابة/فشل مساحة المفاتيح، والعملاء المتصلين، ووقت التشغيل في لمحة.

مصادقة HTTP الأساسية

واجهة الويب محمية بواسطة مصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات Redis الخاصة بك عبر واجهة مستخدم المتصفح.

لماذا تشغّل Redis Commander على Hostinger؟

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شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

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