نشر Redis Commander بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم لإدارة Redis قائمة على الويب لتصفح المفاتيح وتعديل القيم ومراقبة قاعدة بيانات Redis من أي متصفح.
اختر خطة VPS لـ Redis Commander
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Redis Commander؟
Redis Commander هي واجهة ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لإدارة قواعد بيانات Redis. توفر متصفحًا على شكل شجرة للتنقل في مساحات المفاتيح، ومحررات مضمنة للسلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، ووحدة تحكم أوامر مدمجة لتشغيل أوامر Redis التعسفية. إحصائيات الخادم — استخدام الذاكرة، العملاء المتصلون، معدلات الإصابة — مرئية بلمحة على لوحة التحكم.
يجمع هذا النشر Redis Commander مع مثيل Redis 7، بحيث تحصل على مخزن قيم مفتاح يعمل بكامل طاقته وواجهة المستخدم الخاصة بإدارته في حزمة واحدة. يحمي مصادقة HTTP الأساسية واجهة الويب من الوصول غير المصرح به، ويتم تأمين مثيل Redis بكلمة مرور تم إنشاؤها بحيث لا يتعرض بدون بيانات اعتماد.
الميزات الأساسية في Redis Commander
مفتاح المتصفح
تصفح مساحة مفاتيح Redis بأكملها في عرض شجري، وابحث حسب النمط، وافحص أو عدّل أي قيمة مباشرة في المتصفح دون كتابة أوامر Redis.
جميع أنواع البيانات
عرض وتحرير السلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، والتدفقات باستخدام محررات مدركة للنوع تعرض البيانات بتنسيق منظم وقابل للقراءة.
وحدة التحكم بالأوامر
نفّذ أوامر Redis عشوائية من وحدة التحكم المدمجة وشاهد الاستجابة فورًا — مفيد لتصحيح الأخطاء والإدارة وعمليات البيانات لمرة واحدة.
إحصائيات الخادم
تعرض لوحة المعلومات مقاييس خادم Redis في الوقت الفعلي بما في ذلك استهلاك الذاكرة، ومعدلات إصابة/فشل مساحة المفاتيح، والعملاء المتصلين، ووقت التشغيل في لمحة.
مصادقة HTTP الأساسية
واجهة الويب محمية بواسطة مصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات Redis الخاصة بك عبر واجهة مستخدم المتصفح.
لماذا تشغّل Redis Commander على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.