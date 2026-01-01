Usertour هي منصة مفتوحة المصدر لإعداد المستخدمين ومشاركتهم في المنتج، تتيح لفرق المنتجات إنشاء جولات داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات، ومشغلات مباشرة داخل تطبيق الويب الخاص بهم — دون أي عوائق هندسية لكل تدفق جديد. إنها بديل مستضاف ذاتيًا لـ Appcues و Userpilot و Userflow، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات إعداد المستخدمين ويزيل تسعير الدفع لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU).

استضافة Usertour ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات سلوك المستخدم وتحليلات الإعداد تبقى على بنيتك التحتية. تتجنب تتبع أطراف ثالثة لمستخدميك، وتلبي متطلبات إقامة البيانات، ولا تواجه أبدًا حاجزًا سعريًا مع نمو قاعدة مستخدميك. يتيح لك دعم البيئات المتعددة اختبار التدفقات بأمان في بيئة الاختبار (staging) قبل ترويجها إلى بيئة الإنتاج (production).