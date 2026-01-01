خصم يصل إلى 68% على Usertour

نشر Usertour بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة تأهيل المستخدمين ذاتية الاستضافة لإنشاء جولات تعريفية بالمنتج داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات دون الحاجة إلى بائعين خارجيين.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Usertour بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Usertour

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Usertour؟

Usertour هي منصة مفتوحة المصدر لإعداد المستخدمين ومشاركتهم في المنتج، تتيح لفرق المنتجات إنشاء جولات داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات، ومشغلات مباشرة داخل تطبيق الويب الخاص بهم — دون أي عوائق هندسية لكل تدفق جديد. إنها بديل مستضاف ذاتيًا لـ Appcues و Userpilot و Userflow، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات إعداد المستخدمين ويزيل تسعير الدفع لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU).

استضافة Usertour ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات سلوك المستخدم وتحليلات الإعداد تبقى على بنيتك التحتية. تتجنب تتبع أطراف ثالثة لمستخدميك، وتلبي متطلبات إقامة البيانات، ولا تواجه أبدًا حاجزًا سعريًا مع نمو قاعدة مستخدميك. يتيح لك دعم البيئات المتعددة اختبار التدفقات بأمان في بيئة الاختبار (staging) قبل ترويجها إلى بيئة الإنتاج (production).

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Usertour

جولات المنتج داخل التطبيق

أنشئ جولات إرشادية تفاعلية خطوة بخطوة توجه المستخدمين الجدد إلى أول قيمة يحصلون عليها دون كتابة تعليمات برمجية لكل تدفق.

قوائم مراجعة الإعداد

أنشئ قوائم تحقق قائمة على المهام تُظهر الميزات الأساسية وتتبع تقدم كل مستخدم خلال رحلة الإعداد.

استهداف متقدم للمستخدمين

قسّم المستخدمين حسب السمات المخصصة والأحداث لإظهار المسار الصحيح للمستخدم المناسب في التوقيت الصحيح تمامًا.

تحليلات التدفق

تتبع المشاهدات، والإكمال، ومعدلات التوقف لكل تدفق لتحديد بالضبط أين يتوقف المستخدمون عن التفاعل.

دعم متعدد البيئات

حافظ على بيئات إنتاج وتجريب منفصلة حتى يمكن اختبار التدفقات بدقة قبل وصولها إلى المستخدمين الحقيقيين.

استبيانات داخل التطبيق

اجمع الملاحظات السياقية من خلال استبيانات يتم تفعيلها بناءً على إجراءات مستخدم معينة، أو أحداث الاكتمال، أو قواعد زمنية.

لماذا تشغّل Usertour على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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