نشر Usertour بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تأهيل المستخدمين ذاتية الاستضافة لإنشاء جولات تعريفية بالمنتج داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات دون الحاجة إلى بائعين خارجيين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Usertour؟
Usertour هي منصة مفتوحة المصدر لإعداد المستخدمين ومشاركتهم في المنتج، تتيح لفرق المنتجات إنشاء جولات داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات، ومشغلات مباشرة داخل تطبيق الويب الخاص بهم — دون أي عوائق هندسية لكل تدفق جديد. إنها بديل مستضاف ذاتيًا لـ Appcues و Userpilot و Userflow، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات إعداد المستخدمين ويزيل تسعير الدفع لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU).
استضافة Usertour ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات سلوك المستخدم وتحليلات الإعداد تبقى على بنيتك التحتية. تتجنب تتبع أطراف ثالثة لمستخدميك، وتلبي متطلبات إقامة البيانات، ولا تواجه أبدًا حاجزًا سعريًا مع نمو قاعدة مستخدميك. يتيح لك دعم البيئات المتعددة اختبار التدفقات بأمان في بيئة الاختبار (staging) قبل ترويجها إلى بيئة الإنتاج (production).
الميزات الأساسية في Usertour
جولات المنتج داخل التطبيق
أنشئ جولات إرشادية تفاعلية خطوة بخطوة توجه المستخدمين الجدد إلى أول قيمة يحصلون عليها دون كتابة تعليمات برمجية لكل تدفق.
قوائم مراجعة الإعداد
أنشئ قوائم تحقق قائمة على المهام تُظهر الميزات الأساسية وتتبع تقدم كل مستخدم خلال رحلة الإعداد.
استهداف متقدم للمستخدمين
قسّم المستخدمين حسب السمات المخصصة والأحداث لإظهار المسار الصحيح للمستخدم المناسب في التوقيت الصحيح تمامًا.
تحليلات التدفق
تتبع المشاهدات، والإكمال، ومعدلات التوقف لكل تدفق لتحديد بالضبط أين يتوقف المستخدمون عن التفاعل.
دعم متعدد البيئات
حافظ على بيئات إنتاج وتجريب منفصلة حتى يمكن اختبار التدفقات بدقة قبل وصولها إلى المستخدمين الحقيقيين.
استبيانات داخل التطبيق
اجمع الملاحظات السياقية من خلال استبيانات يتم تفعيلها بناءً على إجراءات مستخدم معينة، أو أحداث الاكتمال، أو قواعد زمنية.
لماذا تشغّل Usertour على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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