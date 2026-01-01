نشر Colanode بنقرة واحدة
بديل مفتوح المصدر يعتمد على المحلية أولاً لـ Slack و Notion يجمع بين الدردشة والصفحات وقواعد البيانات في مساحة عمل واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Colanode؟
Colanode is an all-in-one open-source collaboration workspace built around a local-first architecture. It combines real-time team chat, rich text pages and wikis, customizable databases with table, kanban, and calendar views, and file management — covering the same ground as Slack and Notion in a single tool you fully control.
Every change is saved to a local SQLite database first and synced to the server in the background, so the app stays responsive on flaky connections and continues to work offline. Concurrent edits on pages and database records are merged with CRDTs powered by Yjs, eliminating conflicts when teammates edit at the same time. Self-hosting keeps every message, document, and file on infrastructure you own without per-user fees.
الميزات الأساسية في Colanode
مزامنة محلية أولاً
تتم كتابة التغييرات إلى قاعدة بيانات SQLite محلية أولاً وتتم مزامنتها في الخلفية، بحيث يظل التطبيق سريعًا في وضع عدم الاتصال ويستعيد عمله تلقائيًا عند إعادة اتصال الخادم.
دردشة فريق في الوقت الحقيقي
تحافظ القنوات المستمرة والرسائل المباشرة على تنظيم محادثات الفريق جنبًا إلى جنب مع مستنداتك وبيانات مشروعك في نفس مساحة العمل.
صفحات النص المنسق
محرر قائم على الكتل للمستندات، والويكيات، والملاحظات — مشابه لـ Notion — مع تضمينات، وكتل تعليمات برمجية، وتسلسلات هرمية للصفحات المتداخلة للمعرفة المنظمة.
قواعد بيانات مخصصة
هيكلة المعلومات باستخدام حقول مخصصة والتبديل بين طرق عرض الجدول، وكانبان، والتقويم، مما يلغي الحاجة إلى أداة منفصلة لتتبع المشاريع أو جداول البيانات.
تحرير خالٍ من التعارض
تسمح CRDTs المدعومة بـ Yjs لعدة أشخاص بتحرير نفس الصفحة أو السجل بشكل متزامن دون الكتابة فوق التغييرات أو الحاجة إلى حل النزاعات يدويًا.
لماذا تشغّل Colanode على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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