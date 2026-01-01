خصم يصل إلى 68% على Apprise API

نشر Apprise API بتثبيت بنقرة واحدة.

بوابة إشعارات REST موحدة ترسل تنبيهات إلى أكثر من 120 خدمة بما في ذلك Slack و Discord والبريد الإلكتروني وإشعارات الهاتف المحمول.

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1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
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8GB RAM
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نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
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نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apprise API؟

Apprise API هو خدمة مصغرة (microservice) خفيفة الوزن تعتمد على REST تلتف حول مكتبة إشعارات Apprise، مما يمنح أي تطبيق نقطة نهاية واحدة للوصول إلى أكثر من 120 منصة إشعارات في وقت واحد. بدلاً من الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لـ Slack و Discord و PagerDuty والبريد الإلكتروني وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول في كل خدمة تديرها، يمكنك تكوين الوجهات مرة واحدة في Apprise API وتوجيه الإشعارات إليها جميعًا من خلال مكالمة HTTP واحدة.

استضافة Apprise API ذاتيًا تحافظ على منطق توجيه الإشعارات وأي رموز webhook حساسة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر مجمع تابع لجهة خارجية. وضع التكوين ذو الحالة يحافظ على نقاط نهاية الإشعارات والقوالب الخاصة بك عبر عمليات إعادة التشغيل، بينما تتيح لك واجهة الويب المدمجة اختبار الوجهات وإدارتها دون كتابة أي تعليمات برمجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apprise API

أكثر من 120 خدمة إشعارات

يمكنك الوصول إلى Slack و Discord و Microsoft Teams و PagerDuty و Pushover والبريد الإلكتروني وعشرات غيرها من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لكل خدمة.

تكوين ذو حالة

تخزين نقاط نهاية وقوالب الإشعارات بشكل دائم حتى تتمكن من الإشارة إليها بواسطة علامة عبر تطبيقات متعددة دون تكرار تفاصيل الاتصال في كل طلب.

الوسم والتوجيه

نظّم وجهات الإشعارات في مجموعات مُسماة وأرسل تنبيهات مُستهدفة إلى الجمهور المناسب — مهندسي المناوبة، قناة فريق معينة، أو جميع القنوات دفعة واحدة — باستخدام معلمة علامة واحدة.

واجهة ويب مدمجة

قم بتكوين واختبار وإدارة نقاط نهاية الإشعارات من خلال واجهة مستخدم قائمة على المتصفح، حتى يتمكن غير المطورين من إعداد وجهات جديدة دون الحاجة إلى التعامل مباشرة مع واجهة برمجة تطبيقات REST.

دعم المرفقات

أرسل الملفات والصور ومقتطفات السجلات جنبًا إلى جنب مع رسائل الإشعارات، مما يجعل التنبيهات أكثر قابلية للتنفيذ من خلال تضمين الأدلة اللازمة للتشخيص والاستجابة الفورية.

لماذا تشغّل Apprise API على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

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تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

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