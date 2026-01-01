Apprise API هو خدمة مصغرة (microservice) خفيفة الوزن تعتمد على REST تلتف حول مكتبة إشعارات Apprise، مما يمنح أي تطبيق نقطة نهاية واحدة للوصول إلى أكثر من 120 منصة إشعارات في وقت واحد. بدلاً من الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لـ Slack و Discord و PagerDuty والبريد الإلكتروني وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول في كل خدمة تديرها، يمكنك تكوين الوجهات مرة واحدة في Apprise API وتوجيه الإشعارات إليها جميعًا من خلال مكالمة HTTP واحدة.

استضافة Apprise API ذاتيًا تحافظ على منطق توجيه الإشعارات وأي رموز webhook حساسة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر مجمع تابع لجهة خارجية. وضع التكوين ذو الحالة يحافظ على نقاط نهاية الإشعارات والقوالب الخاصة بك عبر عمليات إعادة التشغيل، بينما تتيح لك واجهة الويب المدمجة اختبار الوجهات وإدارتها دون كتابة أي تعليمات برمجية.