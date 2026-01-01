نشر Apprise API بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة إشعارات REST موحدة ترسل تنبيهات إلى أكثر من 120 خدمة بما في ذلك Slack و Discord والبريد الإلكتروني وإشعارات الهاتف المحمول.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apprise API؟
Apprise API هو خدمة مصغرة (microservice) خفيفة الوزن تعتمد على REST تلتف حول مكتبة إشعارات Apprise، مما يمنح أي تطبيق نقطة نهاية واحدة للوصول إلى أكثر من 120 منصة إشعارات في وقت واحد. بدلاً من الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لـ Slack و Discord و PagerDuty والبريد الإلكتروني وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول في كل خدمة تديرها، يمكنك تكوين الوجهات مرة واحدة في Apprise API وتوجيه الإشعارات إليها جميعًا من خلال مكالمة HTTP واحدة.
استضافة Apprise API ذاتيًا تحافظ على منطق توجيه الإشعارات وأي رموز webhook حساسة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر مجمع تابع لجهة خارجية. وضع التكوين ذو الحالة يحافظ على نقاط نهاية الإشعارات والقوالب الخاصة بك عبر عمليات إعادة التشغيل، بينما تتيح لك واجهة الويب المدمجة اختبار الوجهات وإدارتها دون كتابة أي تعليمات برمجية.
الميزات الأساسية في Apprise API
أكثر من 120 خدمة إشعارات
يمكنك الوصول إلى Slack و Discord و Microsoft Teams و PagerDuty و Pushover والبريد الإلكتروني وعشرات غيرها من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لكل خدمة.
تكوين ذو حالة
تخزين نقاط نهاية وقوالب الإشعارات بشكل دائم حتى تتمكن من الإشارة إليها بواسطة علامة عبر تطبيقات متعددة دون تكرار تفاصيل الاتصال في كل طلب.
الوسم والتوجيه
نظّم وجهات الإشعارات في مجموعات مُسماة وأرسل تنبيهات مُستهدفة إلى الجمهور المناسب — مهندسي المناوبة، قناة فريق معينة، أو جميع القنوات دفعة واحدة — باستخدام معلمة علامة واحدة.
واجهة ويب مدمجة
قم بتكوين واختبار وإدارة نقاط نهاية الإشعارات من خلال واجهة مستخدم قائمة على المتصفح، حتى يتمكن غير المطورين من إعداد وجهات جديدة دون الحاجة إلى التعامل مباشرة مع واجهة برمجة تطبيقات REST.
دعم المرفقات
أرسل الملفات والصور ومقتطفات السجلات جنبًا إلى جنب مع رسائل الإشعارات، مما يجعل التنبيهات أكثر قابلية للتنفيذ من خلال تضمين الأدلة اللازمة للتشخيص والاستجابة الفورية.
لماذا تشغّل Apprise API على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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