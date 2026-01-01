Black Candy هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يحول مجموعتك الصوتية الشخصية إلى خدمة بث خاصة يمكنك الوصول إليها من أي متصفح أو من خلال تطبيقاته الرسمية للهاتف المحمول. يقوم بمسح مكتبتك، وقراءة البيانات الوصفية وصور الألبومات، ويعرض كل شيء من خلال مشغل ويب نظيف ومتجاوب مع قوائم التشغيل والبحث وحسابات متعددة المستخدمين.

على عكس منصات البث التجارية، يحتفظ Black Candy بكل مقطع صوتي وقائمة تشغيل وعادة استماع على البنية التحتية التي تمتلكها. لا توجد رسوم اشتراك، ولا كتالوج يتغير دون سابق إنذار، ولا ضغط لملفاتك عالية الجودة — فقط موسيقاك الخاصة، يتم بثها بجودة كاملة من خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى كل جهاز تستخدمه.