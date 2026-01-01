نشر بلاك كاندي بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا مع مشغل ويب أنيق وتطبيقات جوال رسمية لمجموعتك الموسيقية الشخصية.
اختر خطة VPS لـ Black Candy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Black Candy؟
Black Candy هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يحول مجموعتك الصوتية الشخصية إلى خدمة بث خاصة يمكنك الوصول إليها من أي متصفح أو من خلال تطبيقاته الرسمية للهاتف المحمول. يقوم بمسح مكتبتك، وقراءة البيانات الوصفية وصور الألبومات، ويعرض كل شيء من خلال مشغل ويب نظيف ومتجاوب مع قوائم التشغيل والبحث وحسابات متعددة المستخدمين.
على عكس منصات البث التجارية، يحتفظ Black Candy بكل مقطع صوتي وقائمة تشغيل وعادة استماع على البنية التحتية التي تمتلكها. لا توجد رسوم اشتراك، ولا كتالوج يتغير دون سابق إنذار، ولا ضغط لملفاتك عالية الجودة — فقط موسيقاك الخاصة، يتم بثها بجودة كاملة من خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى كل جهاز تستخدمه.
الميزات الأساسية في Black Candy
بث موسيقى شخصي
قم ببث مجموعتك الخاصة من أي متصفح أو تطبيقات الهاتف المحمول الرسمية، مع غلاف الألبوم الكامل والبيانات الوصفية والبحث.
حسابات متعددة المستخدمين
امنح كل مستمع تسجيل الدخول الخاص به، وقوائم التشغيل، وسجل الاستماع، مع مشاركة مكتبة واحدة على خادم واحد.
تحويل الترميز الفوري
يقوم تلقائيًا بتحويل الصوت إلى معدل بت قابل للتدفق بحيث يظل التشغيل سلسًا على الاتصالات البطيئة أو المتنقلة دون تغيير الملفات الأصلية.
قوائم التشغيل والبحث
أنشئ قوائم تشغيل يدوية أو ذكية واعثر على أي فنان أو ألبوم أو مقطوعة موسيقية على الفور باستخدام بحث نصي كامل وسريع.
الملكية الكاملة للبيانات
تبقى موسيقاك وقوائم التشغيل وبيانات الاستماع الخاصة بك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا اشتراكات، ولا تتبع، ولا كتالوج يختفي.
لماذا تشغّل Black Candy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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