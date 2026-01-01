نشر Gotenberg بنقرة واحدة.
API Docker عديمة الحالة لتحويل HTML، ومستندات Office، وعناوين URL إلى ملفات PDF عالية الجودة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gotenberg؟
Gotenberg هو واجهة برمجة تطبيقات HTTP عديمة الحالة تركز على المطورين لإنشاء ملفات PDF وتحويل المستندات. مبني على Chromium و LibreOffice، يقوم بتحويل صفحات HTML، Markdown، عناوين URL، مستندات Word، جداول بيانات Excel، والمزيد إلى ملفات PDF بمكالمة API واحدة — لا توجد مكتبات عميل، ولا تبعيات تثبيت، ولا حالة لإدارتها بين الطلبات.
استضافة Gotenberg ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على معالجة المستندات ضمن بنيتك التحتية، مما يلغي رسوم SaaS لكل تحويل، ويزيل مخاوف خصوصية البيانات المتعلقة بالمستندات الحساسة، ويمكّن التكامل مع الخدمات الداخلية التي لا يمكن لواجهات برمجة التطبيقات الخارجية الوصول إليها.
الميزات الأساسية في Gotenberg
HTML إلى PDF
تحويل أي صفحة HTML أو عنوان URL إلى PDF باستخدام محرك Chromium كامل، مع الحفاظ على الخطوط، وCSS، والمحتوى المعروض بواسطة JavaScript تمامًا كما يظهر في المتصفح.
تحويل مستندات Office
تحويل ملفات Word و Excel و PowerPoint إلى PDF عبر تكامل LibreOffice، مع دعم النطاق الكامل لتنسيقات Microsoft Office و OpenDocument.
عمارة عديمة الحالة
كل طلب API مستقل تمامًا بدون حالة جلسة، مما يجعل Gotenberg قابلًا للتوسع بسهولة وآمنًا لإعادة التشغيل أو الاستبدال بدون فقدان للبيانات.
دعم Webhook
انقل التحويلات طويلة الأمد إلى استدعاءات الويب هوك غير المتزامنة، مما يحرر تطبيقك من التعليق أثناء معالجة المستندات الكبيرة.
مقاييس Prometheus
توفر نقطة نهاية المقاييس المدمجة رؤية فورية لمعدلات الطلبات، ومدد التحويل، وأعماق قوائم الانتظار لمراقبة مسار عمل مستنداتك.
لماذا تشغّل Gotenberg على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.