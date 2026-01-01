نشر Form.io بنقرة واحدة.
منصة API مفتوحة المصدر لبناء النماذج وإدارة البيانات التي تتيح إنشاء وتضمين وإدارة النماذج الديناميكية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Form.io؟
Form.io هي منصة مفتوحة المصدر لبناء النماذج وواجهة برمجة التطبيقات (API) تتيح للمطورين إنشاء نماذج معقدة، وإدارة عمليات الإرسال، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات. تجمع المنصة بين منشئ نماذج مرئي بالسحب والإفلات وواجهة برمجة تطبيقات REST خلفية قوية، مما يجعل تضمين النماذج في أي تطبيق ويب أو جوال أمرًا سهلاً ومباشرًا.
تمنحك استضافة Form.io ذاتيًا ملكية كاملة لبيانات النماذج وعمليات الإرسال الخاصة بك. تستفيد المؤسسات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة — مثل استجابات الاستبيانات، أو نماذج استقبال العملاء، أو سير العمل الداخلي — من الاحتفاظ بكل شيء على بنيتها التحتية الخاصة دون رسوم لكل عملية إرسال ومع سيادة كاملة على البيانات.
الميزات الأساسية في Form.io
منشئ النماذج المرئية
محرر السحب والإفلات يدعم حقول النصوص، وتحميل الملفات، والنماذج المتداخلة، والمنطق الشرطي بدون كتابة كود.
REST API مُنشأ تلقائيًا
ينشئ كل نموذج تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات REST لإنشاء الإرسالات وقراءتها وإدارتها من أي تطبيق.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
التحكم بمن يمكنه إرسال النماذج أو عرضها أو إدارتها من خلال إدارة دقيقة للأدوار والأذونات.
إجراءات تقديم مخصصة
قم بتشغيل خطافات الويب، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني، أو تحويل البيانات تلقائيًا عند وصول إرسال نموذج.
قابل للتضمين JavaScript SDK
تضمين النماذج في React، أو Angular، أو Vue، أو أي تطبيق ويب باستخدام Form.io JavaScript SDK الرسمي.
لماذا تشغّل Form.io على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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