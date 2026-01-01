Form.io هي منصة مفتوحة المصدر لبناء النماذج وواجهة برمجة التطبيقات (API) تتيح للمطورين إنشاء نماذج معقدة، وإدارة عمليات الإرسال، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات. تجمع المنصة بين منشئ نماذج مرئي بالسحب والإفلات وواجهة برمجة تطبيقات REST خلفية قوية، مما يجعل تضمين النماذج في أي تطبيق ويب أو جوال أمرًا سهلاً ومباشرًا.

تمنحك استضافة Form.io ذاتيًا ملكية كاملة لبيانات النماذج وعمليات الإرسال الخاصة بك. تستفيد المؤسسات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة — مثل استجابات الاستبيانات، أو نماذج استقبال العملاء، أو سير العمل الداخلي — من الاحتفاظ بكل شيء على بنيتها التحتية الخاصة دون رسوم لكل عملية إرسال ومع سيادة كاملة على البيانات.