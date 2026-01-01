نشر Checkcle بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر في الوقت الفعلي لمراقبة وقت التشغيل والبنية التحتية وتتبع شهادات SSL، مع صفحات حالة عامة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Checkcle؟
Checkcle هي منصة مراقبة متكاملة تمنح فرق DevOps ومديري الأنظمة رؤية موحدة على المواقع الإلكترونية، واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، الخوادم، وشهادات SSL من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تراقب نقاط نهاية HTTP، TCP، DNS، وping جنبًا إلى جنب مع مقاييس خوادم Linux وWindows — وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة العشوائية (RAM)، القرص، والشبكة — كل ذلك في الوقت الفعلي.
على عكس أدوات مراقبة SaaS التي تفرض رسومًا لكل مراقب أو لكل مستخدم، فإن استضافة Checkcle ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من أجهزة المراقبة، وملكية كاملة للبيانات، وعدم وجود رسوم متكررة. تبقي صفحات الحالة العامة والتنبيهات متعددة القنوات عبر Telegram، Slack، Discord، البريد الإلكتروني (Email)، وMatrix فريقك والمستخدمين على اطلاع عند وقوع الحوادث.
الميزات الأساسية في Checkcle
مراقبة التوفر
راقب نقاط نهاية HTTP وTCP وDNS وping بفواصل زمنية قابلة للتكوين، وتتبع وقت الاستجابة، وتنبيهات فورية عند التوقف.
مقاييس البنية التحتية للخادم
تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والقرص والشبكة على خوادم Linux و Windows عبر تثبيت وكيل خفيف الوزن بسطر واحد.
SSL وتتبع النطاق
راقب انتهاء صلاحية شهادات SSL وحالة النطاقات لمنع الانقطاعات غير المتوقعة الناتجة عن الشهادات منتهية الصلاحية أو سيئة التكوين.
صفحات الحالة العامة
شارك حالة التشغيل المباشرة مع المستخدمين وأصحاب المصلحة من خلال صفحات الحالة العامة القابلة للتخصيص.
تنبيه متعدد القنوات
إرسال إشعارات الحوادث إلى تيليجرام، سلاك، ديسكورد، البريد الإلكتروني، وماتريكس باستخدام قوالب تنبيه قابلة للتخصيص.
لماذا تشغّل Checkcle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.