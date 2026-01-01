Kiwix-serve هو خادم HTTP الرسمي من مشروع Kiwix الذي يحول أرشيفات ZIM إلى مكتبة سريعة وقابلة للبحث ويمكن الوصول إليها عبر المتصفح. ZIM هو تنسيق أرشيف مفتوح مضغوط يلتقط مواقع الويب بأكملها — ويكيبيديا، مشروع غوتنبرغ، ستاك إكستشينج، محادثات TED، MDN، أكاديمية خان، ومئات غيرها — للقراءة دون اتصال بالإنترنت بشكل كامل.

استضافة Kiwix-serve ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك مكتبة مرجعية دائمة ومتصلة بالإنترنت دائمًا ولا تعتمد على الإنترنت العام، أو وقت تشغيل الموقع الأصلي، أو جدران الدفع الأولية. قم بإسقاط ملفات ZIM في مجلد البيانات من مكتبة Kiwix الرسمية، وسيقوم الخادم بإعادة تحميلها تلقائيًا، مما يكشف عن واجهة ويب موحدة مع بحث نصي كامل عبر كل أرشيف تقوم بتحميله.