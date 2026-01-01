نشر Kiwix-serve بنقرة واحدة.
قارئ غير متصل بالإنترنت مستضاف ذاتيًا لويكيبيديا، غوتنبرغ، ستاك إكستشينج، وآلاف من أرشيفات ZIM.
اختر خطة VPS لـ Kiwix-serve
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kiwix-serve؟
Kiwix-serve هو خادم HTTP الرسمي من مشروع Kiwix الذي يحول أرشيفات ZIM إلى مكتبة سريعة وقابلة للبحث ويمكن الوصول إليها عبر المتصفح. ZIM هو تنسيق أرشيف مفتوح مضغوط يلتقط مواقع الويب بأكملها — ويكيبيديا، مشروع غوتنبرغ، ستاك إكستشينج، محادثات TED، MDN، أكاديمية خان، ومئات غيرها — للقراءة دون اتصال بالإنترنت بشكل كامل.
استضافة Kiwix-serve ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك مكتبة مرجعية دائمة ومتصلة بالإنترنت دائمًا ولا تعتمد على الإنترنت العام، أو وقت تشغيل الموقع الأصلي، أو جدران الدفع الأولية. قم بإسقاط ملفات ZIM في مجلد البيانات من مكتبة Kiwix الرسمية، وسيقوم الخادم بإعادة تحميلها تلقائيًا، مما يكشف عن واجهة ويب موحدة مع بحث نصي كامل عبر كل أرشيف تقوم بتحميله.
الميزات الأساسية في Kiwix-serve
مكتبة ZIM لإعادة التحميل السريع
ضع ملفات ZIM الجديدة في وحدة تخزين البيانات ويلتقطها kiwix-serve تلقائيًا باستخدام مراقب المكتبة المدمج — لا حاجة لإعادة التشغيل.
بحث بالنص الكامل
ابحث في كل أرشيف تم تحميله باستخدام فهرس نص كامل مدمج، بما في ذلك الاقتراح أثناء الكتابة لعمليات البحث السريعة عبر ويكيبيديا أو أي ملف ZIM آخر.
إحضار المحتوى الخاص بك
اختر أي ملف ZIM من كتالوج Kiwix الرسمي — ويكيبيديا كاملة، Project Gutenberg، تفريغات Stack Exchange، MDN، Khan Academy، TED، والعديد من أرشيفات المراجع الأخرى.
محسن للقراءة دون اتصال
يحافظ ضغط ZIM على انخفاض مساحة التخزين وسرعة عمليات البحث، مما يسمح لخادم افتراضي خاص واحد (VPS) بتقديم أرشيفات مرجعية ضخمة دون الحاجة إلى تبعيات خارجية.
فهرس OPDS مضمن
يعرض موجز OPDS لمكتبتك حتى يتمكن قراء Kiwix على الأجهزة المحمولة والمكتبية من اكتشاف وتنزيل العناوين مباشرة من خادمك.
تم تمهيده عند الإقلاع الأول
يقوم عنوان URL اختياري لتنزيل ZIM بجلب أرشيفك الأول تلقائيًا عند وقت النشر، بحيث يمكن تصفح الخادم لحظة اتصاله بالإنترنت.
لماذا تشغّل Kiwix-serve على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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