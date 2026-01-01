Zensical هي منصة توثيق حديثة أنشأها الفريق الذي يقف وراء Material for MkDocs. تُنشئ مواقع توثيق مصقولة وقابلة للبحث من ملفات مصدر Markdown وتقدمها مع خادم معاينة حية مدمج — بحيث تكون التغييرات على مستنداتك مرئية في المتصفح على الفور. وهي تدعم كلاً من تنسيقها الأصلي zensical.toml وملفات تكوين mkdocs.yml الموجودة، مما يجعل الترحيل من MkDocs أمرًا سهلاً ومباشرًا.

استضافة Zensical ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن مستنداتك تعيش على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل صفحة، وبدون تتبع للقراء، وبدون الاعتماد على خدمة استضافة توثيق تابعة لجهة خارجية. يتم إنشاء مشروع بدء تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من البدء في الكتابة على الفور.