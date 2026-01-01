خصم يصل إلى 68% على Zensical

نشر Zensical بنقرة واحدة.

منصة توثيق ذاتية الاستضافة تقوم بإنشاء وتقديم مستندات مشروع جميلة مبنية على Markdown مع معاينة مباشرة.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Zensical بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Zensical

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zensical؟

Zensical هي منصة توثيق حديثة أنشأها الفريق الذي يقف وراء Material for MkDocs. تُنشئ مواقع توثيق مصقولة وقابلة للبحث من ملفات مصدر Markdown وتقدمها مع خادم معاينة حية مدمج — بحيث تكون التغييرات على مستنداتك مرئية في المتصفح على الفور. وهي تدعم كلاً من تنسيقها الأصلي zensical.toml وملفات تكوين mkdocs.yml الموجودة، مما يجعل الترحيل من MkDocs أمرًا سهلاً ومباشرًا.

استضافة Zensical ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن مستنداتك تعيش على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل صفحة، وبدون تتبع للقراء، وبدون الاعتماد على خدمة استضافة توثيق تابعة لجهة خارجية. يتم إنشاء مشروع بدء تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من البدء في الكتابة على الفور.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Zensical

تأليف قائم على Markdown

اكتب الوثائق في ملفات Markdown عادية واجعلها تُعرض كموقع ويب للوثائق مصقول وقابل للتصفح بالكامل.

خادم معاينة مباشرة

يقوم خادم التطوير المدمج بإعادة تحميل الوثائق في المتصفح بمجرد حفظ الملفات المصدرية، مما يجعل التحرير سريعًا وفوريًا.

البحث بالنص الكامل

بحث مدمج من جانب العميل يفهرس جميع صفحات التوثيق حتى يتمكن القراء من العثور على المحتوى فورًا بدون أي بنية تحتية من جانب الخادم.

توافق MkDocs

يقرأ ملفات تكوين mkdocs.yml الحالية، مما يتيح للفرق الترحيل من MkDocs دون إعادة كتابة تكوينها.

الدعم متعدد اللغات

تدويل كامل عبر أكثر من 60 لغة للوثائق التي تخدم الجماهير العالمية بلغتهم الأم.

مشروع البدء عند التشغيل الأول

يقوم بتهيئة مشروع وثائق نموذجي تلقائيًا عند النشر الأول حتى تتمكن من البدء في الكتابة والتخصيص على الفور.

لماذا تشغّل Zensical على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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