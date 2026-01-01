نشر Zensical بنقرة واحدة.
منصة توثيق ذاتية الاستضافة تقوم بإنشاء وتقديم مستندات مشروع جميلة مبنية على Markdown مع معاينة مباشرة.
اختر خطة VPS لـ Zensical
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zensical؟
Zensical هي منصة توثيق حديثة أنشأها الفريق الذي يقف وراء Material for MkDocs. تُنشئ مواقع توثيق مصقولة وقابلة للبحث من ملفات مصدر Markdown وتقدمها مع خادم معاينة حية مدمج — بحيث تكون التغييرات على مستنداتك مرئية في المتصفح على الفور. وهي تدعم كلاً من تنسيقها الأصلي
zensical.toml وملفات تكوين
mkdocs.yml الموجودة، مما يجعل الترحيل من MkDocs أمرًا سهلاً ومباشرًا.
استضافة Zensical ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن مستنداتك تعيش على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل صفحة، وبدون تتبع للقراء، وبدون الاعتماد على خدمة استضافة توثيق تابعة لجهة خارجية. يتم إنشاء مشروع بدء تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من البدء في الكتابة على الفور.
الميزات الأساسية في Zensical
تأليف قائم على Markdown
اكتب الوثائق في ملفات Markdown عادية واجعلها تُعرض كموقع ويب للوثائق مصقول وقابل للتصفح بالكامل.
خادم معاينة مباشرة
يقوم خادم التطوير المدمج بإعادة تحميل الوثائق في المتصفح بمجرد حفظ الملفات المصدرية، مما يجعل التحرير سريعًا وفوريًا.
البحث بالنص الكامل
بحث مدمج من جانب العميل يفهرس جميع صفحات التوثيق حتى يتمكن القراء من العثور على المحتوى فورًا بدون أي بنية تحتية من جانب الخادم.
توافق MkDocs
يقرأ ملفات تكوين
mkdocs.yml الحالية، مما يتيح للفرق الترحيل من MkDocs دون إعادة كتابة تكوينها.
الدعم متعدد اللغات
تدويل كامل عبر أكثر من 60 لغة للوثائق التي تخدم الجماهير العالمية بلغتهم الأم.
مشروع البدء عند التشغيل الأول
يقوم بتهيئة مشروع وثائق نموذجي تلقائيًا عند النشر الأول حتى تتمكن من البدء في الكتابة والتخصيص على الفور.
لماذا تشغّل Zensical على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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