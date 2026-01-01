Pinry هو لوحة صور مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تتيح لك جمع الصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب ووضع علامات عليها وتصفحها بتصميم متجانب جذاب بصريًا — مشابه لـ Pinterest ولكنه تحت سيطرتك بالكامل. يجمع بين واجهة خلفية (back-end) مبنية على Django REST Framework وواجهة أمامية (front-end) مبنية على Vue.js، ويأتي كحاوية Docker واحدة مدعومة بـ SQLite لإعداد خالٍ من الاعتماديات.

استضافة Pinry ذاتيًا تعني أن مجموعتك الشخصية تظل خاصة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا يتطلب حسابًا للتصفح إذا قمت بتمكين الوصول العام. دعم متعدد المستخدمين، ولوحات عامة وخاصة، وتوافق مع ملحقات المتصفح، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة يجعله مناسبًا لكل من المجموعات الشخصية والفرق التعاونية الصغيرة.