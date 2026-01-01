نشر Pinry بنقرة واحدة.
لوحة صور ذاتية الاستضافة على غرار Pinterest لحفظ الصور ومقاطع الفيديو ووسمها وتنظيمها.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pinry؟
Pinry هو لوحة صور مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تتيح لك جمع الصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب ووضع علامات عليها وتصفحها بتصميم متجانب جذاب بصريًا — مشابه لـ Pinterest ولكنه تحت سيطرتك بالكامل. يجمع بين واجهة خلفية (back-end) مبنية على Django REST Framework وواجهة أمامية (front-end) مبنية على Vue.js، ويأتي كحاوية Docker واحدة مدعومة بـ SQLite لإعداد خالٍ من الاعتماديات.
استضافة Pinry ذاتيًا تعني أن مجموعتك الشخصية تظل خاصة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا يتطلب حسابًا للتصفح إذا قمت بتمكين الوصول العام. دعم متعدد المستخدمين، ولوحات عامة وخاصة، وتوافق مع ملحقات المتصفح، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة يجعله مناسبًا لكل من المجموعات الشخصية والفرق التعاونية الصغيرة.
الميزات الأساسية في Pinry
الاكتشاف القائم على الوسوم
قم بتعيين علامات متعددة لكل دبوس وقم بتصفية مجموعتك بالكامل فورًا حسب العلامة — لا يلزم وجود مجلدات متداخلة.
لوحات متعددة المستخدمين
أنشئ لوحات منفصلة لكل مستخدم وتحكم في الرؤية باستخدام إعدادات الوصول العامة أو الخاصة لكل لوحة.
دعم ملحقات المتصفح
احفظ الصور مباشرة من أي صفحة ويب إلى لوحة Pinry الخاصة بك باستخدام إضافة المتصفح الرسمية.
REST API
أتمتة إنشاء الدبابيس وإدارة المجموعات برمجياً من خلال واجهة برمجة تطبيقات Django REST Framework المضمنة.
صورة دوكر متعددة المعماريات
الصورة الرسمية تدعم AMD64 و ARMv7 و ARMv8 — تعمل على خوادم VPS القياسية ولوحات ARM على حد سواء.
لماذا تشغّل Pinry على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.