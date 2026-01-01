ShipShipShip هو تطبيق مفتوح المصدر لسجل التغييرات وخارطة الطريق يساعد فرق المنتجات على مشاركة التحديثات وجمع ملاحظات المجتمع في مكان واحد. تم بناؤه باستخدام SvelteKit و Go، ويجمع بين سجل تغييرات عام مصقول ولوحة إدارة بنمط كانبان حيث يعيش كل إصدار وإصلاح وفكرة قادمة بجانب الأصوات وردود الفعل التي حصل عليها.

تُبقي استضافة ShipShipShip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قوائم المشتركين وبيانات اعتماد SMTP وبيانات الملاحظات تحت سيطرتك الخاصة، وتزيل تسعير المقعد الواحد للبدائل المستضافة، وتتيح لك وضع علامتك التجارية على الصفحة العامة من خلال سمات قابلة للتثبيت تتناسب مع منتجك.