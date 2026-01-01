نشر ShipShipShip بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لسجل التغييرات وخارطة الطريق، مع تصويت المجتمع وتفاعلات الرموز التعبيرية وأتمتة الرسائل الإخبارية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ShipShipShip؟
ShipShipShip هو تطبيق مفتوح المصدر لسجل التغييرات وخارطة الطريق يساعد فرق المنتجات على مشاركة التحديثات وجمع ملاحظات المجتمع في مكان واحد. تم بناؤه باستخدام SvelteKit و Go، ويجمع بين سجل تغييرات عام مصقول ولوحة إدارة بنمط كانبان حيث يعيش كل إصدار وإصلاح وفكرة قادمة بجانب الأصوات وردود الفعل التي حصل عليها.
تُبقي استضافة ShipShipShip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قوائم المشتركين وبيانات اعتماد SMTP وبيانات الملاحظات تحت سيطرتك الخاصة، وتزيل تسعير المقعد الواحد للبدائل المستضافة، وتتيح لك وضع علامتك التجارية على الصفحة العامة من خلال سمات قابلة للتثبيت تتناسب مع منتجك.
الميزات الأساسية في ShipShipShip
تصويت المجتمع
يصوت الزوار على الميزات المقترحة حتى يتمكن الفريق من تحديد أولويات خارطة الطريق بناءً على الطلب الحقيقي بدلاً من التخمينات الداخلية.
تفاعلات الرموز التعبيرية
ثمانية أنواع من التفاعلات تتيح للقراء التفاعل مع كل إدخال، مما يوفر إشارة بسيطة دون إجبارهم على المرور بعملية تسجيل.
خريطة طريق كانبان
لوحة سحب وإفلات بحالات قابلة للتخصيص تحافظ على رؤية كل عنصر مقترح، وقيد التنفيذ، وتم تسليمه للفريق بأكمله.
أتمتة الرسائل الإخبارية
يتم إطلاق النشرات الإخبارية المدعومة ببروتوكول SMTP تلقائيًا عندما يتغير حالة إدخال، حتى يتعرف المشتركون على الإصدارات دون إرسال يدوي.
قوالب قابلة للتثبيت
يفصل نظام السمات المعتمد على البيان لوحة الإدارة عن سجل التغييرات العام حتى تتمكن من مطابقة العلامة التجارية لمنتجك بدقة.
RESTful API
تتيح واجهة REST API الكاملة للأحداث والتفاعلات والتصويتات ومشتركي النشرة الإخبارية سهولة التكامل مع CI/CD أو أدوات التسويق.
لماذا تشغّل ShipShipShip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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