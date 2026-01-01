نشر واجهة مستخدم الويب لتوليد النصوص بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب غنية بالميزات لتشغيل نماذج LLM المحلية مع دعم GGUF و GPTQ و AWQ على CPU أو GPU.
اختر خطة VPS لـ Text Generation Web UI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Text Generation Web UI؟
واجهة مستخدم الويب لتوليد النصوص هي واجهة مفتوحة المصدر تعتمد على Gradio لتحميل وتشغيل والتفاعل مع نماذج اللغة الكبيرة محليًا. وهي تدعم تنسيقات نماذج أكثر من أي واجهة أمامية أخرى مستضافة ذاتيًا لـ LLM تقريبًا — بما في ذلك GGUF عبر llama.cpp، وGPTQ، وAWQ، وEXL2، وTransformers — مما يجعلها الأداة الأساسية للمستخدمين الذين يعملون مع ملفات نماذج متنوعة من HuggingFace ويحتاجون إلى تحكم كامل في معلمات الاستدلال.
يستخدم هذا النشر البنية المحسّنة لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، والتي تشغل نماذج GGUF الكمية عبر الواجهة الخلفية llama.cpp — وهو أمر عملي على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU) مخصصة. ضع أي ملف نموذج GGUF في مجلد النماذج وسيظهر في علامة تبويب النماذج جاهزًا للتحميل. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء محادثاتك ومطالبات النظام وأي مستندات تشاركها مع النموذج على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Text Generation Web UI
دعم النماذج متعددة التنسيقات
تحميل نماذج GGUF وGPTQ وAWQ وEXL2 وTransformers من نفس الواجهة دون إعادة تهيئة الواجهات الخلفية أو إعادة بناء الحاوية.
الدردشة، والإرشاد، والمفكرة
ثلاثة أنماط تفاعل مميزة تغطي المحادثات متعددة الأدوار، ومهام الاستجابة للمطالبات المنظمة، وتوليد النصوص الحرة في أداة واحدة.
نظام الشخصيات والأنماط الشخصية
حدد بطاقات شخصيات الذكاء الاصطناعي المفصلة مع قصص خلفية وحوارات أمثلة وصور رمزية لتشكيل سلوك النموذج عبر الجلسات.
API متوافق مع OpenAI
تفعيل واجهة برمجة تطبيقات REST الاختيارية على المنفذ 5000 لربط التطبيقات الخارجية باستخدام مكتبات عميل OpenAI القياسية دون الحاجة لتغييرات في الكود.
النظام البيئي للإضافات
تضيف ملحقات المجتمع إمكانيات مثل الذاكرة طويلة المدى، والإدخال/الإخراج الصوتي، وتكامل Stable Diffusion، والأدوات المخصصة.
استدلال CPU بدون GPU
تشغل نماذج GGUF الكمية على وحدة المعالجة المركزية عبر llama.cpp — نموذج بمعاملات 3-7 مليار عملي على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.
لماذا تشغّل Text Generation Web UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.