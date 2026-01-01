خصم يصل إلى 68% على Text Generation Web UI

نشر واجهة مستخدم الويب لتوليد النصوص بتثبيت بنقرة واحدة.

واجهة ويب غنية بالميزات لتشغيل نماذج LLM المحلية مع دعم GGUF و GPTQ و AWQ على CPU أو GPU.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
589/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر واجهة مستخدم الويب لتوليد النصوص بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Text Generation Web UI

خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Text Generation Web UI؟

واجهة مستخدم الويب لتوليد النصوص هي واجهة مفتوحة المصدر تعتمد على Gradio لتحميل وتشغيل والتفاعل مع نماذج اللغة الكبيرة محليًا. وهي تدعم تنسيقات نماذج أكثر من أي واجهة أمامية أخرى مستضافة ذاتيًا لـ LLM تقريبًا — بما في ذلك GGUF عبر llama.cpp، وGPTQ، وAWQ، وEXL2، وTransformers — مما يجعلها الأداة الأساسية للمستخدمين الذين يعملون مع ملفات نماذج متنوعة من HuggingFace ويحتاجون إلى تحكم كامل في معلمات الاستدلال.

يستخدم هذا النشر البنية المحسّنة لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، والتي تشغل نماذج GGUF الكمية عبر الواجهة الخلفية llama.cpp — وهو أمر عملي على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU) مخصصة. ضع أي ملف نموذج GGUF في مجلد النماذج وسيظهر في علامة تبويب النماذج جاهزًا للتحميل. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء محادثاتك ومطالبات النظام وأي مستندات تشاركها مع النموذج على البنية التحتية الخاصة بك.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Text Generation Web UI

دعم النماذج متعددة التنسيقات

تحميل نماذج GGUF وGPTQ وAWQ وEXL2 وTransformers من نفس الواجهة دون إعادة تهيئة الواجهات الخلفية أو إعادة بناء الحاوية.

الدردشة، والإرشاد، والمفكرة

ثلاثة أنماط تفاعل مميزة تغطي المحادثات متعددة الأدوار، ومهام الاستجابة للمطالبات المنظمة، وتوليد النصوص الحرة في أداة واحدة.

نظام الشخصيات والأنماط الشخصية

حدد بطاقات شخصيات الذكاء الاصطناعي المفصلة مع قصص خلفية وحوارات أمثلة وصور رمزية لتشكيل سلوك النموذج عبر الجلسات.

API متوافق مع OpenAI

تفعيل واجهة برمجة تطبيقات REST الاختيارية على المنفذ 5000 لربط التطبيقات الخارجية باستخدام مكتبات عميل OpenAI القياسية دون الحاجة لتغييرات في الكود.

النظام البيئي للإضافات

تضيف ملحقات المجتمع إمكانيات مثل الذاكرة طويلة المدى، والإدخال/الإخراج الصوتي، وتكامل Stable Diffusion، والأدوات المخصصة.

استدلال CPU بدون GPU

تشغل نماذج GGUF الكمية على وحدة المعالجة المركزية عبر llama.cpp — نموذج بمعاملات 3-7 مليار عملي على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

لماذا تشغّل Text Generation Web UI على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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