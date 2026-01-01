واجهة مستخدم الويب لتوليد النصوص هي واجهة مفتوحة المصدر تعتمد على Gradio لتحميل وتشغيل والتفاعل مع نماذج اللغة الكبيرة محليًا. وهي تدعم تنسيقات نماذج أكثر من أي واجهة أمامية أخرى مستضافة ذاتيًا لـ LLM تقريبًا — بما في ذلك GGUF عبر llama.cpp، وGPTQ، وAWQ، وEXL2، وTransformers — مما يجعلها الأداة الأساسية للمستخدمين الذين يعملون مع ملفات نماذج متنوعة من HuggingFace ويحتاجون إلى تحكم كامل في معلمات الاستدلال.

يستخدم هذا النشر البنية المحسّنة لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، والتي تشغل نماذج GGUF الكمية عبر الواجهة الخلفية llama.cpp — وهو أمر عملي على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU) مخصصة. ضع أي ملف نموذج GGUF في مجلد النماذج وسيظهر في علامة تبويب النماذج جاهزًا للتحميل. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء محادثاتك ومطالبات النظام وأي مستندات تشاركها مع النموذج على البنية التحتية الخاصة بك.