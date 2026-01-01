LinkAce هو أرشيف إشارات مرجعية مفتوح المصدر مصمم للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ طويل الأمد والمنظم بكل رابط يجمعونه. يقوم بالتقاط العناوين والأوصاف تلقائيًا، ويراقب عناوين URL المحفوظة بحثًا عن الأهداف المعطلة أو المنقولة، ويمكنه تسليم الصفحات إلى أرشيف الإنترنت بحيث تظل المصادر المهمة قابلة للوصول حتى عندما يختفي الموقع الأصلي.

يؤدي استضافة LinkAce ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء سجل القراءة والبحث والقوائم المشتركة بعيدًا عن متتبعات الطرف الثالث وخدمات الإشارات المرجعية الاحتكارية. تمنحك قاعدة بيانات MariaDB المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis قاعدة معرفية سريعة وخاصة تمتلكها بالكامل، مع إشارات مرجعية للمتصفح، وخلاصات RSS، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة للتكاملات.