نشر LinkAce بنقرة واحدة.
أرشيف إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مع مراقبة آلية للروابط، وبحث نصي كامل، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LinkAce؟
LinkAce هو أرشيف إشارات مرجعية مفتوح المصدر مصمم للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ طويل الأمد والمنظم بكل رابط يجمعونه. يقوم بالتقاط العناوين والأوصاف تلقائيًا، ويراقب عناوين URL المحفوظة بحثًا عن الأهداف المعطلة أو المنقولة، ويمكنه تسليم الصفحات إلى أرشيف الإنترنت بحيث تظل المصادر المهمة قابلة للوصول حتى عندما يختفي الموقع الأصلي.
يؤدي استضافة LinkAce ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء سجل القراءة والبحث والقوائم المشتركة بعيدًا عن متتبعات الطرف الثالث وخدمات الإشارات المرجعية الاحتكارية. تمنحك قاعدة بيانات MariaDB المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis قاعدة معرفية سريعة وخاصة تمتلكها بالكامل، مع إشارات مرجعية للمتصفح، وخلاصات RSS، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة للتكاملات.
الميزات الأساسية في LinkAce
المراقبة الآلية للروابط
تكتشف الفحوصات المجدولة الروابط المعطلة أو المنقولة حتى لا يتلف أرشيفك بصمت بمرور الوقت.
نسخة احتياطية لأرشيف الإنترنت
ادفع عناوين URL المحفوظة إلى آلة Wayback Machine تلقائيًا واحتفظ بنسخ قابلة للقراءة من الصفحات المختفية.
القوائم والعلامات والبحث
نظّم الإشارات المرجعية باستخدام قوائم وعلامات متداخلة، ثم اعثر على أي شيء بسرعة من خلال بحث متقدم ومُصفّى.
Full REST API
ادمج LinkAce مع إضافات المتصفح، وعملاء الهاتف المحمول، و Zapier، والبرامج النصية المخصصة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موثقة بالكامل.
روابط عامة وخاصة
صنّف كل إشارة مرجعية كخاصة، أو داخلية، أو عامة، وشارك المجموعات المنسقة عبر خلاصات RSS المخصصة.
استيراد وتصدير HTML
استورد إشارات المتصفح المرجعية الموجودة أو صدّر أرشيفك الكامل في أي وقت دون تقييد من المورد.
لماذا تشغّل LinkAce على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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