نشر WhoDB بنقرة واحدة.
مستكشف قواعد بيانات خفيف الوزن ومستند إلى الويب لـ Postgres و MySQL و SQLite و MongoDB و Redis والمزيد.
اختر خطة VPS لـ WhoDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WhoDB؟
WhoDB هو أداة سريعة وخفيفة الوزن لإدارة قواعد البيانات تتيح لك استكشاف والاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة من خلال واجهة ويب واحدة. وهو يدعم PostgreSQL و MySQL و MariaDB و SQLite و MongoDB و Redis و ElasticSearch و ClickHouse، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للمطورين والمسؤولين الذين يعملون عبر مكدسات بيانات متنوعة.
يركز WhoDB على البساطة والسرعة: اتصل بقواعد بياناتك مباشرة من واجهة المستخدم، وقم بتشغيل الاستعلامات، وتصفح الجداول، وافحص البيانات — لا يلزم تكوين معقد أو برامج عميل ضخمة. اختياريًا، ادمج نماذج الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI أو Ollama لتوليد الاستعلامات من اللغة الطبيعية مباشرة داخل الواجهة.
الميزات الأساسية في WhoDB
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, و ClickHouse من واجهة موحدة واحدة.
استعلامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
استخدم OpenAI أو Anthropic أو نموذج Ollama محليًا لإنشاء استعلامات SQL و NoSQL من مطالبات باللغة الطبيعية مباشرةً في المحرر.
استعراض الجداول وتعديلها
تصفح، فلترة، تقسيم الصفحات، وتعديل الصفوف عبر الجداول والمجموعات، مما يجعل فحص البيانات الروتيني والتصحيحات سريعًا وبديهيًا.
نشر خفيف الوزن
يأتي كحاوية Docker واحدة بدون أي تبعيات خارجية، لذا يبدأ في ثوانٍ ويضيف الحد الأدنى من الحمل الزائد على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل WhoDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.