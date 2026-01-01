WhoDB هو أداة سريعة وخفيفة الوزن لإدارة قواعد البيانات تتيح لك استكشاف والاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة من خلال واجهة ويب واحدة. وهو يدعم PostgreSQL و MySQL و MariaDB و SQLite و MongoDB و Redis و ElasticSearch و ClickHouse، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للمطورين والمسؤولين الذين يعملون عبر مكدسات بيانات متنوعة.

يركز WhoDB على البساطة والسرعة: اتصل بقواعد بياناتك مباشرة من واجهة المستخدم، وقم بتشغيل الاستعلامات، وتصفح الجداول، وافحص البيانات — لا يلزم تكوين معقد أو برامج عميل ضخمة. اختياريًا، ادمج نماذج الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI أو Ollama لتوليد الاستعلامات من اللغة الطبيعية مباشرة داخل الواجهة.