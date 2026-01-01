نشر Headroom بنقرة واحدة.
وكيل ضغط سياق مفتوح المصدر يقلل من استخدام رموز LLM بنسبة 60-95% لوكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Headroom؟
Headroom هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لضغط السياق لعملاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM). يتم نشره كوكيل شفاف، ويقع بين عميلك وأي نقطة نهاية API متوافقة مع OpenAI، ويقوم تلقائيًا بضغط مخرجات الأدوات، والسجلات، وأجزاء RAG، والملفات، وسجل المحادثات — مما يقلل من استخدام الرموز بنسبة 60-95% دون فقدان في دقة الاستجابة.
يتكامل Headroom أصلاً مع Claude Code وCursor وأدوات أخرى متوافقة مع MCP عبر واجهة خادم MCP المدمجة. تستضيفه بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تعرض البيانات لجهات خارجية ويمنحك تحكمًا كاملاً في الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تتصل بها عملاؤك.
الميزات الأساسية في Headroom
وفورات هائلة في الرموز
يضغط مخرجات الأدوات والسجلات وسجل المحادثات قبل إرسالها إلى LLM، مما يقلل من استخدام الرموز بنسبة 60-95% دون التضحية بالدقة.
وكيل بدون كود
يعمل كوكيل مباشر بين وكيلك وأي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI — لا يلزم إجراء تغييرات على SDK لبدء توفير الرموز المميزة على الفور.
إزالة تكرار السياق
يزيل التكرارات تلقائيًا للسياق المشترك عبر Claude و Codex و Gemini والوكلاء الآخرين الذين يعملون في نفس الجلسة.
دعم خادم MCP
يكشف عن أدوات الضغط كنقاط نهاية MCP، متكاملة أصلاً مع Claude Code و Cursor وأي وكيل ترميز متوافق مع MCP.
توجيه الواجهة الخلفية المخصص
توجيه الطلبات إلى أي واجهة خلفية متوافقة مع OpenAI عن طريق تهيئة متغير بيئة واحد — لا يلزم إجراء تغييرات على رمز الوكيل.
لماذا تشغّل Headroom على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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