Headroom هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لضغط السياق لعملاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM). يتم نشره كوكيل شفاف، ويقع بين عميلك وأي نقطة نهاية API متوافقة مع OpenAI، ويقوم تلقائيًا بضغط مخرجات الأدوات، والسجلات، وأجزاء RAG، والملفات، وسجل المحادثات — مما يقلل من استخدام الرموز بنسبة 60-95% دون فقدان في دقة الاستجابة.

يتكامل Headroom أصلاً مع Claude Code وCursor وأدوات أخرى متوافقة مع MCP عبر واجهة خادم MCP المدمجة. تستضيفه بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تعرض البيانات لجهات خارجية ويمنحك تحكمًا كاملاً في الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تتصل بها عملاؤك.