نشر pygeoapi بنقرة واحدة.
خادم بايثون يطبق مجموعة معايير OGC API لنشر البيانات الجغرافية المكانية عبر HTTP.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام pygeoapi؟
pygeoapi هو تطبيق Python مفتوح المصدر لمعايير OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) الذي يحول مجموعات البيانات الجغرافية المكانية إلى واجهة برمجة تطبيقات RESTful قابلة للاكتشاف والتصفح. يشتمل على متصفح HTML مدمج حتى يتمكن غير المطورين من تصفح المجموعات وفحص العناصر على الخريطة وتنزيل GeoJSON دون كتابة طلب واحد.
تمنحك استضافة pygeoapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مجموعات البيانات التي يتم عرضها، ومكان وجودها، ومن يمكنه الاستعلام عنها. قم بتوصيل PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, أو مصادر WFS/WMS البعيدة، وانشرها تحت نطاقك الخاص مع معالجة HTTPS بواسطة وكيل Traefik المرفق.
الميزات الأساسية في pygeoapi
معايير OGC API
يطبق ميزات OGC API، والتغطيات، والمربعات، والسجلات، والعمليات، واسترجاع البيانات البيئية مقابل ملف تكوين واحد.
متصفح HTML مدمج
يمكن تصفح كل مجموعة وعنصر وعملية من واجهة المستخدم على الويب (UI) باستخدام خريطة Leaflet تفاعلية وJSON بتنسيق جميل.
العديد من الأنظمة الخلفية للبيانات
تقديم PostgreSQL/PostGIS، وGeoPackage، وSpatiaLite، وElasticsearch، وMongoDB، وCSV، وGeoJSON، ومصادر WFS البعيدة عبر مزودين موحدين.
توثيق OpenAPI
يتم إنشاء وصف OpenAPI 3.0 وواجهة مستخدم Swagger/Redoc تلقائيًا من التكوين حتى يتمكن العملاء من الدمج بسرعة.
المعالجة الجغرافية المكانية
اعرض وظائف Python كعمليات OGC API لتشغيل تحويلات وتحليلات ووظائف ETL عند الطلب على بياناتك المنشورة.
STAC وفهارس البيانات الوصفية
انشر كتالوجات متوافقة مع STAC للصور والسجلات حتى يتمكن الشركاء من البحث والزحف في ممتلكاتك الجغرافية المكانية برمجيًا.
لماذا تشغّل pygeoapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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