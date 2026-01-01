نشر Rundeck بنقرة واحدة.
أتمتة كتيب التشغيل مفتوحة المصدر التي تحول البرامج النصية وسير العمل إلى عمليات ذاتية الخدمة لأي فريق.
اختر خطة VPS لـ Rundeck
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Rundeck؟
Rundeck هو محرك أتمتة دفاتر التشغيل مفتوح المصدر الذي تحتفظ به PagerDuty. إنه يحول البرامج النصية التشغيلية والأوامر المخصصة والإجراءات المعقدة متعددة الخطوات إلى مهام ذات إصدارات يمكن لأي شخص في الفريق تشغيلها بأمان من واجهة مستخدم ويب أو واجهة برمجة تطبيقات (API) أو تكامل الدردشة - دون تسليم مفاتيح SSH أو بيانات اعتماد الإنتاج.
تتيح لك استضافة Rundeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بتعريفات المهام وسجل التنفيذ ومخزونات العقد تحت سيطرتك. يحصل مهندسو العمليات والدعم والمناوبة على مكان واحد مدقق لتشغيل عمليات النشر وإعادة تشغيل الخدمات وتدوير المفاتيح وحل الحوادث - مما يحول المعرفة القبلية إلى أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام ومحددة الصلاحيات.
الميزات الأساسية في Rundeck
وظائف الخدمة الذاتية
قم بتغليف البرامج النصية وأوامر shell كمهام معلمة بحيث يمكن لغير المهندسين تشغيل المهام التشغيلية الشائعة بأمان من واجهة مستخدم الويب.
الوصول القائم على الأدوار
تتحكم سياسات ACL الدقيقة في من يمكنه قراءة أو تشغيل أو تعديل أو حذف كل مهمة ومشروع وعقدة — وهي مثالية لتفويض الوصول الآمن.
تنسيق سير العمل
ربط الخطوات عبر مئات العقد البعيدة بمنطق شرطي ومعالجات أخطاء وتنفيذ متوازي من سير عمل واحد.
تاريخ التدقيق والتنفيذ
يتم تسجيل كل تشغيل مهمة مع الإخراج الكامل، والمعلمات، والمستخدم الذي قام بتشغيلها، مما يمنحك مسار تدقيق تشغيلي كامل.
API و webhooks
شغّل المهام من مسارات CI/CD، أو تنبيهات المراقبة، أو ChatOps باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، ومستقبلات الويب هوك، وعميل سطر الأوامر.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Rundeck باستخدام المكونات الإضافية المدمجة والمجتمعية لـ AWS، و Ansible، و Kubernetes، و Slack، و Jira، وعشرات من عمليات التكامل الأخرى.
لماذا تشغّل Rundeck على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.