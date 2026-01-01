Linkding هو مدير إشارات مرجعية مبسط ومستضاف ذاتيًا، مصمم للسرعة والبساطة. يقوم تلقائيًا باستخراج عناوين الصفحات وأوصافها عند حفظ رابط، ويدعم وضع العلامات الهرمي، ويوفر بحثًا قويًا بالنص الكامل عبر مجموعتك بأكملها. تحافظ الواجهة الخالية من الفوضى على التركيز على إشاراتك المرجعية بدلاً من الأداة نفسها.

يؤدي استضافة Linkding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الحفاظ على عادات تصفحك واهتماماتك البحثية خاصة تمامًا، بدون إعلانات أو تتبع أو وصول من طرف ثالث. يعني الحاوية الواحدة خفيفة الوزن مع تخزين SQLite الحد الأدنى من استخدام الموارد وسهولة الصيانة.