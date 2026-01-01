نشر Linkding بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية بسيط ذاتي الاستضافة مع تنظيم قائم على العلامات وبحث بالنص الكامل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Linkding؟
Linkding هو مدير إشارات مرجعية مبسط ومستضاف ذاتيًا، مصمم للسرعة والبساطة. يقوم تلقائيًا باستخراج عناوين الصفحات وأوصافها عند حفظ رابط، ويدعم وضع العلامات الهرمي، ويوفر بحثًا قويًا بالنص الكامل عبر مجموعتك بأكملها. تحافظ الواجهة الخالية من الفوضى على التركيز على إشاراتك المرجعية بدلاً من الأداة نفسها.
يؤدي استضافة Linkding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الحفاظ على عادات تصفحك واهتماماتك البحثية خاصة تمامًا، بدون إعلانات أو تتبع أو وصول من طرف ثالث. يعني الحاوية الواحدة خفيفة الوزن مع تخزين SQLite الحد الأدنى من استخدام الموارد وسهولة الصيانة.
الميزات الأساسية في Linkding
تنظيم قائم على الوسوم
نظّم الإشارات المرجعية باستخدام علامات هرمية وميزة الإكمال التلقائي لتصنيف الروابط المحفوظة واستردادها بسرعة.
البحث بالنص الكامل
ابحث في عناوين الإشارات المرجعية والأوصاف ومحتوى الصفحات المؤرشفة للعثور على ما قمت بحفظه بالضبط.
أرشفة تلقائية
أرشفة لقطات الصفحة الكاملة عند الحفظ بحيث يظل المحتوى المرجعي متاحًا حتى عندما تختفي عناوين URL الأصلية.
ملحقات المتصفح
احفظ الصفحات في Linkding مباشرة من متصفحك باستخدام إضافات مخصصة لمتصفحي Chrome و Firefox.
وصول REST API
أتمتة إدارة الإشارات المرجعية والدمج مع أدوات أخرى من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة.
لماذا تشغّل Linkding على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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