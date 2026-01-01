نشر Iceshrimp بنقرة واحدة.
شبكة اجتماعية لامركزية مبنية على ActivityPub، تم تطويرها باستخدام .NET، وتأتي خلفًا لـ Misskey بواجهة خلفية أسرع وأكثر كفاءة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Iceshrimp؟
Iceshrimp.NET هو إعادة كتابة كاملة لخادم Iceshrimp fediverse، يستبدل مكدس Node.js الأصلي بواجهة خلفية حديثة مبنية على .NET وواجهة أمامية Blazor WebAssembly. والنتيجة هي شبكة اجتماعية موحدة تشغل ActivityPub بجزء بسيط من استهلاك الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية لخوادم عائلة Misskey، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع Fediverse الأوسع.
تتيح لك استضافة Iceshrimp ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالتحكم الكامل في مجتمعك ومحتواك وسياسات الإشراف الخاصة بك — بدون خلاصات خوارزمية، وبدون إعلانات، وبدون قيود على المنصة. كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon للمستخدمين الاحتفاظ بعملائهم المفضلين على الهاتف المحمول والويب.
الميزات الأساسية في Iceshrimp
اتحاد ActivityPub
يتصل بشكل أصلي مع ماستودون، ميسكي، بليروما، وبقية الفيديفيرس، مما يتيح لمستخدميك المتابعة والتفاعل عبر آلاف الخوادم المستقلة.
API متوافق مع Mastodon
دعم فوري لعملاء Mastodon المشهورين مثل Elk و Phanpy و Ice Cubes و Tusky يعني أن المستخدمين يحتفظون بالتطبيقات التي يحبونها بالفعل.
رشيق .NET Backend
الواجهة الخلفية الجديدة كليًا لـ .NET أسرع بكثير وأكثر كفاءة في استهلاك الموارد من خوادم عائلة Misskey، مما يجعل خطط VPS الأصغر قابلة للتطبيق للاستضافة الموحدة.
معاينة عامة قابلة للتكوين
معاينة عامة بتنسيق HTML فقط تتيح للزوار غير المسجلين تصفح المحتوى المحلي دون الكشف عن التطبيق الكامل للعميل، مع ضوابط دقيقة على ما يتم عرضه.
قوائم الجلب والحظر المصرح بها
يمنح الدعم المدمج للجلب المصرح به، أو أوضاع الاتحاد القائمة على القائمة السوداء أو القائمة البيضاء، والتحقق من التوقيع القابل للتكوين، المسؤولين أدوات إشراف قوية.
الترحيل من Iceshrimp-JS
مسار ترقية مدعوم جيدًا يعني أن مثيلات Iceshrimp-JS الحالية يمكنها الانتقال إلى الواجهة الخلفية الجديدة دون فقدان الحسابات أو المنشورات أو المتابعات.
لماذا تشغّل Iceshrimp على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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