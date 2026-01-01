Iceshrimp.NET هو إعادة كتابة كاملة لخادم Iceshrimp fediverse، يستبدل مكدس Node.js الأصلي بواجهة خلفية حديثة مبنية على .NET وواجهة أمامية Blazor WebAssembly. والنتيجة هي شبكة اجتماعية موحدة تشغل ActivityPub بجزء بسيط من استهلاك الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية لخوادم عائلة Misskey، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع Fediverse الأوسع.

تتيح لك استضافة Iceshrimp ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالتحكم الكامل في مجتمعك ومحتواك وسياسات الإشراف الخاصة بك — بدون خلاصات خوارزمية، وبدون إعلانات، وبدون قيود على المنصة. كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon للمستخدمين الاحتفاظ بعملائهم المفضلين على الهاتف المحمول والويب.