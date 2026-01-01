Penpot هي أول منصة تصميم ونماذج أولية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للتعاون متعدد المجالات بين المصممين والمطورين. على عكس البدائل الاحتكارية التي تقيد الفرق بنماذج الاشتراك والأنظمة البيئية المغلقة، تم بناء Penpot على معايير الويب المفتوحة، وتنتج SVG أصليًا، وتولد كودًا جاهزًا لـ CSS يمكن للمطورين استخدامه مباشرة في مشاريعهم.

استضافة Penpot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع ملفات التصميم وعمل العملاء والملكية الفكرية حصريًا على خوادمك — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للموردين، وتحكم كامل في البنية التحتية والبيانات الخاصة بتصميماتك.