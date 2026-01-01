نشر Penpot بنقرة واحدة.
منصة تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم (UI/UX) والنماذج الأولية مفتوحة المصدر مبنية على معايير الويب للمصممين والمطورين.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Penpot؟
Penpot هي أول منصة تصميم ونماذج أولية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للتعاون متعدد المجالات بين المصممين والمطورين. على عكس البدائل الاحتكارية التي تقيد الفرق بنماذج الاشتراك والأنظمة البيئية المغلقة، تم بناء Penpot على معايير الويب المفتوحة، وتنتج SVG أصليًا، وتولد كودًا جاهزًا لـ CSS يمكن للمطورين استخدامه مباشرة في مشاريعهم.
استضافة Penpot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع ملفات التصميم وعمل العملاء والملكية الفكرية حصريًا على خوادمك — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للموردين، وتحكم كامل في البنية التحتية والبيانات الخاصة بتصميماتك.
الميزات الأساسية في Penpot
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مصممين العمل على نفس الملف في وقت واحد مع وجود مؤشر الماوس، والتعليقات المضمنة، والتحديثات المباشرة.
مخرجات SVG الأصلية
يتم تصدير كل تصميم إلى SVG قياسي مع خصائص CSS يمكن للمطورين نسخها مباشرة إلى الكود، مما يلغي التخمين في عملية التسليم.
نظام المكونات
أنشئ أنظمة تصميم قابلة للتطوير باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، ومتغيرات، وتجاوزات متداخلة، ومكتبات مشتركة عبر المشاريع.
النماذج الأولية التفاعلية
أنشئ نماذج أولية قابلة للنقر مع انتقالات وتراكبات وسلوكيات التمرير لاختبار تدفقات المستخدم والتحقق منها قبل البدء بالتطوير.
تسليم المطور
تعرض لوحة الفحص قيم CSS والأبعاد والأصول حتى يتمكن المطورون من الحصول على مواصفات دقيقة دون الحاجة إلى الوصول إلى أداة التصميم.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع Penpot باستخدام واجهة برمجة تطبيقات (API) لمكونات JavaScript الإضافية لبناء سير عمل مخصص والتكامل مع سلسلة أدوات التصميم الحالية لديك.
لماذا تشغّل Penpot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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