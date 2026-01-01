نشر Directus بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا رأس يغلف أي قاعدة بيانات SQL بواجهات برمجة تطبيقات (APIs) REST و GraphQL مُنشأة تلقائيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Directus؟
Directus هو نظام إدارة محتوى (CMS) مرن ومفتوح المصدر بدون واجهة أمامية يعمل فوق أي قاعدة بيانات SQL ويوفر على الفور واجهة برمجة تطبيقات (API) ديناميكية من نوع REST و GraphQL بالإضافة إلى واجهة إدارة بديهية. على عكس منصات إدارة المحتوى التي تفرض هياكل محتوى جامدة، يتيح لك Directus نمذجة البيانات بالطريقة التي يحتاجها تطبيقك تمامًا — ثم يقوم بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي كود.
استضافة Directus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى الخاص بك، وأصول الوسائط، وبيانات المستخدم تحت سيطرتك الكاملة. تتجنب التسعير لكل مستخدم، وقيود معدل API، ومخاطر الارتباط بمورد واحد، بينما تكتسب المرونة لتوسيع المنصة باستخدام إضافات مخصصة، وwebhooks، وتكاملات مصممة خصيصًا لسير عملك.
الميزات الأساسية في Directus
واجهات برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها تلقائيًا
كل نموذج بيانات تقوم بإنشائه ينتج على الفور نقاط نهاية REST و GraphQL، مما يلغي الحاجة إلى عمل تطوير API اليدوي.
واجهة إدارة بديهية
يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارة المحتوى والوسائط والبيانات المنظمة من خلال واجهة مصقولة دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية.
صلاحيات قائمة على الأدوار
حدد قواعد وصول دقيقة لكل دور ومجموعة وحقل للتحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو كتابة أي بيانات.
اشتراكات في الوقت الفعلي
تتيح اشتراكات WebSocket لتطبيقات العميل التفاعل مع تغييرات البيانات على الفور دون الحاجة للاستقصاء.
هندسة معمارية قابلة للتوسيع
تسمح لك الخطافات المخصصة والوحدات النمطية ومكونات العرض بتكييف Directus مع أي سير عمل للمحتوى أو متطلبات تكامل.
لماذا تشغّل Directus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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