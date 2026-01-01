خصم يصل إلى 68% على Directus

نشر Directus بنقرة واحدة.

نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا رأس يغلف أي قاعدة بيانات SQL بواجهات برمجة تطبيقات (APIs) REST و GraphQL مُنشأة تلقائيًا.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Directus بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Directus؟

Directus هو نظام إدارة محتوى (CMS) مرن ومفتوح المصدر بدون واجهة أمامية يعمل فوق أي قاعدة بيانات SQL ويوفر على الفور واجهة برمجة تطبيقات (API) ديناميكية من نوع REST و GraphQL بالإضافة إلى واجهة إدارة بديهية. على عكس منصات إدارة المحتوى التي تفرض هياكل محتوى جامدة، يتيح لك Directus نمذجة البيانات بالطريقة التي يحتاجها تطبيقك تمامًا — ثم يقوم بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي كود.

استضافة Directus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى الخاص بك، وأصول الوسائط، وبيانات المستخدم تحت سيطرتك الكاملة. تتجنب التسعير لكل مستخدم، وقيود معدل API، ومخاطر الارتباط بمورد واحد، بينما تكتسب المرونة لتوسيع المنصة باستخدام إضافات مخصصة، وwebhooks، وتكاملات مصممة خصيصًا لسير عملك.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Directus

واجهات برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها تلقائيًا

كل نموذج بيانات تقوم بإنشائه ينتج على الفور نقاط نهاية REST و GraphQL، مما يلغي الحاجة إلى عمل تطوير API اليدوي.

واجهة إدارة بديهية

يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارة المحتوى والوسائط والبيانات المنظمة من خلال واجهة مصقولة دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية.

صلاحيات قائمة على الأدوار

حدد قواعد وصول دقيقة لكل دور ومجموعة وحقل للتحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو كتابة أي بيانات.

اشتراكات في الوقت الفعلي

تتيح اشتراكات WebSocket لتطبيقات العميل التفاعل مع تغييرات البيانات على الفور دون الحاجة للاستقصاء.

هندسة معمارية قابلة للتوسيع

تسمح لك الخطافات المخصصة والوحدات النمطية ومكونات العرض بتكييف Directus مع أي سير عمل للمحتوى أو متطلبات تكامل.

لماذا تشغّل Directus على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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