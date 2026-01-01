Directus هو نظام إدارة محتوى (CMS) مرن ومفتوح المصدر بدون واجهة أمامية يعمل فوق أي قاعدة بيانات SQL ويوفر على الفور واجهة برمجة تطبيقات (API) ديناميكية من نوع REST و GraphQL بالإضافة إلى واجهة إدارة بديهية. على عكس منصات إدارة المحتوى التي تفرض هياكل محتوى جامدة، يتيح لك Directus نمذجة البيانات بالطريقة التي يحتاجها تطبيقك تمامًا — ثم يقوم بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي كود.

استضافة Directus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى الخاص بك، وأصول الوسائط، وبيانات المستخدم تحت سيطرتك الكاملة. تتجنب التسعير لكل مستخدم، وقيود معدل API، ومخاطر الارتباط بمورد واحد، بينما تكتسب المرونة لتوسيع المنصة باستخدام إضافات مخصصة، وwebhooks، وتكاملات مصممة خصيصًا لسير عملك.