نشر pgAdmin بنقرة واحدة.
منصة إدارة وتطوير مفتوحة المصدر لـ PostgreSQL — الأداة الرسومية الأكثر شيوعًا لإدارة قواعد بيانات Postgres.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام pgAdmin؟
pgAdmin هو منصة الإدارة والتطوير مفتوحة المصدر الأكثر شيوعًا وغنى بالميزات لـ PostgreSQL، والتي يديرها مجتمع PostgreSQL. توفر نسخة الويب (pgAdmin 4) واجهة مصقولة قائمة على المتصفح لإدارة خادم Postgres واحد أو العديد من الخوادم — تصميم المخطط، وتطوير الاستعلامات مع الإكمال التلقائي وخطط الشرح، والنسخ الاحتياطي والاستعادة، وإدارة الأدوار والصلاحيات، ومراقبة النسخ المتماثل، والبحث بالنص الكامل عبر كائنات قاعدة البيانات.
تتيح استضافة pgAdmin ذاتيًا على VPS الخاص بك لمديري قواعد البيانات والمطورين الحصول على وحدة تحكم مركزية لإدارة Postgres يمكن الوصول إليها من أي مكان باستخدام متصفح، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح مكتب. قم بتوصيل pgAdmin بأي مثيل Postgres يمكن الوصول إليه — حاويات محلية، أو RDS أو Cloud SQL المستضافة على السحابة، أو خوادم Postgres البعيدة — وقم بإدارتها جميعًا من واجهة مستخدم ويب واحدة.
الميزات الأساسية في pgAdmin
إدارة الخوادم المتعددة
الاتصال بأي عدد من خوادم PostgreSQL وإدارتها من واجهة ويب واحدة، منظمة في مجموعات خوادم ذات بيانات وصفية موسومة.
أداة الاستعلام مع الإكمال التلقائي
محرر SQL كامل الميزات مع تمييز بناء الجملة، والإكمال التلقائي لأسماء الجداول والأعمدة، وسجل الاستعلامات، وتصور رسومي لخطة EXPLAIN.
مصمم المخطط
تصفح وعدّل قواعد البيانات والمخططات والجداول وطرق العرض والدوال والتسلسلات والفهارس عبر متصفح شجري مع مربعات حوار قابلة للتحرير بالنقر.
مخططات ERD
أنشئ رسومًا بيانية تفاعلية للعلاقات بين الكيانات من المخططات الموجودة، أو صمم مخططات جديدة بصريًا قبل تطبيق التغييرات على قاعدة البيانات.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
قم بتشغيل عمليات pg_dump و pg_restore مباشرة من واجهة المستخدم مع خيارات التنسيق ومستويات الضغط وتحديد لكل جدول.
إدارة الأدوار والصلاحيات
إنشاء الأدوار بصريًا، وإدارة عضويات المجموعات، ومنح أو إلغاء أذونات على مستوى الكائن عبر قواعد البيانات والمخططات.
لماذا تشغّل pgAdmin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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