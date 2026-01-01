نشر Unmanic بنقرة واحدة.
مُحسِّن لمكتبة الوسائط ذاتي الاستضافة يقوم تلقائيًا بتحويل ترميز الملفات وتحويلها إلى التنسيقات المفضلة لديك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Unmanic؟
Unmanic هي أداة تحسين لمكتبة الوسائط مستضافة ذاتيًا تقوم تلقائيًا بمسح ملفاتك وتحويلها إلى تنسيقات متسقة باستخدام FFmpeg. بدلاً من تحويل الملفات يدويًا أو كتابة نصوص برمجية، يراقب Unmanic باستمرار دليل مكتبة، ويحدد الملفات التي لا تتطابق مع الإعدادات المسبقة للإخراج التي قمت بتكوينها، ويضعها في قائمة الانتظار للمعالجة — كل ذلك يتم إدارته من خلال واجهة ويب.
تمنحك استضافة Unmanic ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) خط أنابيب تحويل دائم التشغيل لمجموعة الوسائط الخاصة بك. سواء كنت تقوم بتوحيد برامج ترميز الفيديو، أو تقليل أحجام الملفات، أو معالجة تسجيلات DVR، يتعامل Unmanic مع المهام في الخلفية دون الحاجة إلى بقاء جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك قيد التشغيل.
الميزات الأساسية في Unmanic
المسح الآلي للمكتبة
يقوم Unmanic بمسح دليل الوسائط الخاص بك باستمرار ويضع في قائمة الانتظار الملفات التي لا تتطابق مع إعدادات الإخراج المكونة للمعالجة.
تحويل الترميز المدعوم بـ FFmpeg
تحويل ترميز الفيديو والصوت إلى أي تنسيق أو برنامج ترميز مدعوم من FFmpeg، بما في ذلك H.264 و H.265 و AV1 و AAC.
نظام المكونات الإضافية
قم بتوسيع Unmanic باستخدام إضافات المجتمع لإزالة الإعلانات التجارية، وإعادة تسمية الملفات، وضغط الأرشيفات، والمزيد.
مراقب الملفات في الوقت الحقيقي
يتم اكتشاف الملفات الجديدة أو المعدلة تلقائيًا، لذلك يتم وضع الوسائط المضافة حديثًا في قائمة الانتظار للمعالجة دون تدخل يدوي.
إدارة قائمة انتظار المهام
إدارة مهام التحويل المتزامنة مع قائمة انتظار مرئية تعرض التقدم المباشر والوقت المقدر وسجل المعالجة.
لماذا تشغّل Unmanic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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