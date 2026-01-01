Unmanic هي أداة تحسين لمكتبة الوسائط مستضافة ذاتيًا تقوم تلقائيًا بمسح ملفاتك وتحويلها إلى تنسيقات متسقة باستخدام FFmpeg. بدلاً من تحويل الملفات يدويًا أو كتابة نصوص برمجية، يراقب Unmanic باستمرار دليل مكتبة، ويحدد الملفات التي لا تتطابق مع الإعدادات المسبقة للإخراج التي قمت بتكوينها، ويضعها في قائمة الانتظار للمعالجة — كل ذلك يتم إدارته من خلال واجهة ويب.

تمنحك استضافة Unmanic ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) خط أنابيب تحويل دائم التشغيل لمجموعة الوسائط الخاصة بك. سواء كنت تقوم بتوحيد برامج ترميز الفيديو، أو تقليل أحجام الملفات، أو معالجة تسجيلات DVR، يتعامل Unmanic مع المهام في الخلفية دون الحاجة إلى بقاء جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك قيد التشغيل.