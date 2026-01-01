نشر أودو بنقرة واحدة.
مجموعة برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) مفتوحة المصدر تغطي المبيعات والمحاسبة والمخزون والتجارة الإلكترونية والمزيد في منصة متكاملة واحدة.
اختر خطة VPS لـ Odoo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Odoo؟
أودو هو مجموعة شاملة مفتوحة المصدر لإدارة الأعمال يستخدمها أكثر من 10 ملايين مستخدم في 120 دولة. يتيح لك تصميمه المعياري البدء بالتطبيقات التي تحتاجها — إدارة علاقات العملاء، المحاسبة، المخزون، التجارة الإلكترونية، أو إدارة المشاريع — والتوسع مع نمو عملك، كل ذلك من واجهة موحدة واحدة.
استضافة أودو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي تكاليف الاشتراك لكل مستخدم، ويحافظ على جميع بيانات عملك تحت سيطرتك، ويمنحك حرية تثبيت الوحدات المخصصة والتكاملات دون قيود. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق.
الميزات الأساسية في Odoo
CRM والمبيعات المتكاملة
تتبع العملاء المحتملين، وإدارة مسارات المبيعات، وأتمتة المتابعات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يتصل مباشرة بالفواتير والمخزون.
تجارة إلكترونية مدمجة
أطلق متجرًا إلكترونيًا باستخدام منشئ المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات، وكتالوج منتجات، وتكاملات بوابات الدفع.
المحاسبة والفواتير
إدارة الفواتير متعددة العملات، والامتثال الضريبي، والتسوية المصرفية دون الحاجة إلى أداة محاسبة منفصلة.
المخزون والتصنيع
إدارة المخزون عبر مستودعات متعددة، وتشغيل سير عمل تخطيط موارد المواد (MRP)، وتتبع الإنتاج بدعم مسح الباركود.
متجر تطبيقات نمطي
اختر من بين أكثر من 30,000 وحدة نمطية من جهات خارجية لتوسيع Odoo بسير عمل وتكاملات خاصة بالصناعة.
لماذا تشغّل Odoo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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