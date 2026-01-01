Blinko هي منصة ذاتية الاستضافة توحد التقاط الملاحظات السريع، وإدارة المهام، والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد. تم تحسين واجهته التي تشبه المدونات المصغرة لتدوين الأفكار على الفور، بينما يحافظ الدعم الكامل للغة Markdown، ووضع العلامات، والتكامل الاختياري للذكاء الاصطناعي مع OpenAI أو Ollama على تنظيم هذه الأفكار واكتشافها بمرور الوقت.

على عكس خدمات تدوين الملاحظات التجارية، فإن استضافة Blinko ذاتيًا تحافظ على كل فكرة وخطة وملاحظة بحثية بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك — لا يوجد تحليل من طرف ثالث، ولا حدود للتخزين، ولا تكاليف لكل استعلام. يمكن أن تظل الملاحظات خاصة أو تتم مشاركتها علنًا من نفس النشر.