خصم يصل إلى 68% على Blinko

نشر Blinko بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر لتدوين الملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين التدوين المصغر وإدارة المهام والبحث الذكي.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Blinko بنقرة واحدة.

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879
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
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نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
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تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
1,859
589 /الشهر
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4 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Blinko؟

Blinko هي منصة ذاتية الاستضافة توحد التقاط الملاحظات السريع، وإدارة المهام، والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد. تم تحسين واجهته التي تشبه المدونات المصغرة لتدوين الأفكار على الفور، بينما يحافظ الدعم الكامل للغة Markdown، ووضع العلامات، والتكامل الاختياري للذكاء الاصطناعي مع OpenAI أو Ollama على تنظيم هذه الأفكار واكتشافها بمرور الوقت.

على عكس خدمات تدوين الملاحظات التجارية، فإن استضافة Blinko ذاتيًا تحافظ على كل فكرة وخطة وملاحظة بحثية بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك — لا يوجد تحليل من طرف ثالث، ولا حدود للتخزين، ولا تكاليف لكل استعلام. يمكن أن تظل الملاحظات خاصة أو تتم مشاركتها علنًا من نفس النشر.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Blinko

التقاط سلس

يتيح لك الإدخال بنمط التدوين المصغر تسجيل الأفكار في ثوانٍ دون الحاجة إلى التنقل بين هياكل المجلدات أو اختيار القوالب أولاً.

بحث مدعوم بتقنية AI

ربط OpenAI أو نموذج Ollama محلي للاستعلام عن ملاحظاتك بلغة طبيعية، وإظهار الإدخالات ذات الصلة حتى عندما لا تتذكر الكلمات المفتاحية الدقيقة.

ماركداون ودعم المهام

تنسيق الملاحظات باستخدام Markdown الكامل وتضمين قوائم مهام التحقق، بحيث تتعامل الأداة نفسها مع كل من الالتقاطات السريعة وتتبع المشاريع المنظم.

ملاحظات عامة أو خاصة

اختر إمكانية رؤية كل ملاحظة على حدة، مما يتيح لك الاحتفاظ بقاعدة معرفية خاصة مع نشر المحتوى بشكل انتقائي كمدونة مصغرة دون الحاجة إلى منصة منفصلة.

قابلية نقل البيانات

تضمن النسخ الاحتياطية التلقائية ووظيفة الاستيراد/التصدير بقاء ملاحظاتك سهلة الوصول وقابلة للترحيل بغض النظر عن تغييرات النظام الأساسي.

لماذا تشغّل Blinko على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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