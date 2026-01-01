نشر Blinko بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتدوين الملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين التدوين المصغر وإدارة المهام والبحث الذكي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Blinko؟
Blinko هي منصة ذاتية الاستضافة توحد التقاط الملاحظات السريع، وإدارة المهام، والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد. تم تحسين واجهته التي تشبه المدونات المصغرة لتدوين الأفكار على الفور، بينما يحافظ الدعم الكامل للغة Markdown، ووضع العلامات، والتكامل الاختياري للذكاء الاصطناعي مع OpenAI أو Ollama على تنظيم هذه الأفكار واكتشافها بمرور الوقت.
على عكس خدمات تدوين الملاحظات التجارية، فإن استضافة Blinko ذاتيًا تحافظ على كل فكرة وخطة وملاحظة بحثية بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك — لا يوجد تحليل من طرف ثالث، ولا حدود للتخزين، ولا تكاليف لكل استعلام. يمكن أن تظل الملاحظات خاصة أو تتم مشاركتها علنًا من نفس النشر.
الميزات الأساسية في Blinko
التقاط سلس
يتيح لك الإدخال بنمط التدوين المصغر تسجيل الأفكار في ثوانٍ دون الحاجة إلى التنقل بين هياكل المجلدات أو اختيار القوالب أولاً.
بحث مدعوم بتقنية AI
ربط OpenAI أو نموذج Ollama محلي للاستعلام عن ملاحظاتك بلغة طبيعية، وإظهار الإدخالات ذات الصلة حتى عندما لا تتذكر الكلمات المفتاحية الدقيقة.
ماركداون ودعم المهام
تنسيق الملاحظات باستخدام Markdown الكامل وتضمين قوائم مهام التحقق، بحيث تتعامل الأداة نفسها مع كل من الالتقاطات السريعة وتتبع المشاريع المنظم.
ملاحظات عامة أو خاصة
اختر إمكانية رؤية كل ملاحظة على حدة، مما يتيح لك الاحتفاظ بقاعدة معرفية خاصة مع نشر المحتوى بشكل انتقائي كمدونة مصغرة دون الحاجة إلى منصة منفصلة.
قابلية نقل البيانات
تضمن النسخ الاحتياطية التلقائية ووظيفة الاستيراد/التصدير بقاء ملاحظاتك سهلة الوصول وقابلة للترحيل بغض النظر عن تغييرات النظام الأساسي.
لماذا تشغّل Blinko على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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