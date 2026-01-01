نشر TubeSync بنقرة واحدة.
قم بمزامنة وتنزيل قنوات وقوائم تشغيل YouTube تلقائيًا إلى VPS الخاص بك، مثل جهاز PVR للفيديو عبر الإنترنت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TubeSync؟
TubeSync هو أداة ذاتية الاستضافة على غرار مسجل الفيديو الشخصي (PVR) لـ YouTube تراقب القنوات وقوائم التشغيل وتقوم تلقائيًا بتنزيل مقاطع الفيديو الجديدة فور نشرها. يعمل كمسجل فيديو رقمي (DVR) للمحتوى عبر الإنترنت، مما يحافظ على تحديث مكتبة الوسائط الخاصة بك دون تدخل يدوي.
استضافة TubeSync ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يعني أن التنزيلات تعمل باستمرار في الخلفية بينما تكون أجهزتك متوقفة عن التشغيل. يتكامل مع خوادم الوسائط Plex و Jellyfin، ويتعامل مع البيانات الوصفية والصور المصغرة تلقائيًا، ويدعم تصفية الكلمات الرئيسية وتحديد جودة التنزيل لتوفير مساحة التخزين.
الميزات الأساسية في TubeSync
مزامنة قناة أوتوماتيكية
راقب قنوات YouTube وقوائم التشغيل وقم بتنزيل الفيديوهات الجديدة تلقائيًا بمجرد نشرها.
Plex & Jellyfin تكامل
يتم تنظيم مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ببيانات وصفية وصور مصغرة مناسبة للاستيراد السلس إلى مكتبات Plex أو Jellyfin.
مراقبة الجودة
اضبط حدود الدقة القصوى وتفضيلات التنسيق لموازنة جودة الفيديو مقابل مساحة التخزين المتاحة.
فلترة الكلمات الرئيسية
قم بتصفية مقاطع الفيديو التي تريد تنزيلها بناءً على الكلمات الرئيسية في العنوان، مع استبعاد المحتوى الذي لا يتوافق مع اهتماماتك.
لماذا تشغّل TubeSync على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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