TubeSync هو أداة ذاتية الاستضافة على غرار مسجل الفيديو الشخصي (PVR) لـ YouTube تراقب القنوات وقوائم التشغيل وتقوم تلقائيًا بتنزيل مقاطع الفيديو الجديدة فور نشرها. يعمل كمسجل فيديو رقمي (DVR) للمحتوى عبر الإنترنت، مما يحافظ على تحديث مكتبة الوسائط الخاصة بك دون تدخل يدوي.

استضافة TubeSync ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يعني أن التنزيلات تعمل باستمرار في الخلفية بينما تكون أجهزتك متوقفة عن التشغيل. يتكامل مع خوادم الوسائط Plex و Jellyfin، ويتعامل مع البيانات الوصفية والصور المصغرة تلقائيًا، ويدعم تصفية الكلمات الرئيسية وتحديد جودة التنزيل لتوفير مساحة التخزين.