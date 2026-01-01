نشر MindsDB بنقرة واحدة.
منصة ذكاء اصطناعي تتيح لك بناء واستعلام نماذج التعلم الآلي من قواعد بياناتك باستخدام SQL القياسي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MindsDB؟
MindsDB هو منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تدمج التعلم الآلي مباشرة في بنية قاعدة بياناتك الحالية عبر SQL. بدلاً من بناء مسارات تعلم آلي منفصلة، يمكنك إنشاء وتدريب واستعلام النماذج التنبؤية باستخدام صيغة SQL القياسية على بيانات PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB الخاصة بك. وهو يدعم AutoML، والتنبؤ بالسلاسل الزمنية، والتصنيف، والتكامل مع OpenAI و Hugging Face ومقدمي الذكاء الاصطناعي الآخرين.
نشر MindsDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التدريب ومخرجات النموذج ضمن بنيتك التحتية، ويوفر موارد مخصصة لتدريب النماذج، ويزيل تكاليف السحابة لكل تنبؤ — مما يجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا لفرق البيانات بتكلفة ثابتة يمكن التنبؤ بها.
الميزات الأساسية في MindsDB
ML قائم على SQL
أنشئ نماذج تعلم آلة واستعلم عنها باستخدام SQL القياسي — لا يلزم استخدام أطر عمل بايثون أو مسارات ML منفصلة.
محرك AutoML
تعمل هندسة الميزات الآلية واختيار النموذج على تقليل الخبرة اللازمة لنشر نماذج تنبؤية دقيقة.
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ PostgreSQL, MySQL, MongoDB والمزيد لتدريب النماذج مباشرةً على بيانات الإنتاج الحالية لديك.
تكاملات نماذج الذكاء الاصطناعي
دمج OpenAI و Hugging Face ومقدمي خدمات آخرين لإضافة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المدعومة بتقنية GPT وقدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة عبر SQL.
التنبؤ بالسلاسل الزمنية
أنشئ نماذج التنبؤ بالطلب، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بالمخزون دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في تعلم الآلة.
لماذا تشغّل MindsDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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