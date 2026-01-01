Yucca هو مسجل فيديو شبكي (NVR) مستضاف ذاتيًا مصمم لإدارة كاميرات IP بأي حجم، بدءًا من عدد قليل من كاميرات المراقبة المنزلية وصولاً إلى آلاف التدفقات الخاصة بالمؤسسات. وهو يدعم بروتوكولات RTSP و ONVIF وبروتوكولات كاميرات IP الشائعة، مما يوفر عرضًا مباشرًا وتسجيلاً وتشغيلًا عبر واجهة ويب وتطبيق Android.

استضافة Yucca ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع لقطات الكاميرا ضمن البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم تخزين سحابي أو وصول طرف ثالث. اكتشاف الحركة مع تنبيهات البريد الإلكتروني، ومقاييس Prometheus للمراقبة، وهندسة معمارية قابلة للتطوير تجعل منه حلاً عمليًا للمراقبة لأمن المنازل ومراقبة المتاجر وبيئات الأعمال الصغيرة.