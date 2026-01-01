نشر Yucca بتثبيت بنقرة واحدة.
NVR مستضاف ذاتيًا لكاميرات IP مع كشف الحركة، ودعم RTSP/ONVIF، وواجهة مستخدم ويب للقطات الحية والمسجلة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yucca؟
Yucca هو مسجل فيديو شبكي (NVR) مستضاف ذاتيًا مصمم لإدارة كاميرات IP بأي حجم، بدءًا من عدد قليل من كاميرات المراقبة المنزلية وصولاً إلى آلاف التدفقات الخاصة بالمؤسسات. وهو يدعم بروتوكولات RTSP و ONVIF وبروتوكولات كاميرات IP الشائعة، مما يوفر عرضًا مباشرًا وتسجيلاً وتشغيلًا عبر واجهة ويب وتطبيق Android.
استضافة Yucca ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع لقطات الكاميرا ضمن البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم تخزين سحابي أو وصول طرف ثالث. اكتشاف الحركة مع تنبيهات البريد الإلكتروني، ومقاييس Prometheus للمراقبة، وهندسة معمارية قابلة للتطوير تجعل منه حلاً عمليًا للمراقبة لأمن المنازل ومراقبة المتاجر وبيئات الأعمال الصغيرة.
الميزات الأساسية في Yucca
دعم RTSP و ONVIF
قم بتوصيل أي كاميرا IP تدعم بروتوكولات RTSP أو ONVIF، مما يغطي الغالبية العظمى من الكاميرات الاستهلاكية والاحترافية.
اكتشاف الحركة
تشغيل التسجيلات وتنبيهات البريد الإلكتروني تلقائيًا عند اكتشاف الحركة في مناطق الكاميرا، مما يقلل من التخزين والضوضاء.
تشغيل مباشر ومسجل
شاهد بث الكاميرا المباشر وراجع اللقطات المسجلة عبر واجهة الويب أو تطبيق Android المصاحب.
بنية قابلة للتوسع
يتدرج Yucca من عدد قليل من الكاميرات المنزلية إلى آلاف التدفقات المتزامنة دون تغييرات معمارية.
مقاييس Prometheus
تصدير مقاييس صحة التسجيل والبث إلى بروميثيوس للتكامل مع لوحات معلومات المراقبة الحالية.
لماذا تشغّل Yucca على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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