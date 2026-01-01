SerpBear هو متتبع تصنيف SEO مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يراقب كيفية تصنيف نطاقاتك للكلمات الرئيسية المختارة عبر Google و Bing و Yahoo و Yandex و DuckDuckGo. يسحب مواضع SERP اليومية، ويرسم سجل التصنيف، ويبرز الحركة حتى تتمكن من التفاعل مع تغييرات الخوارزمية وتحديثات المحتوى ونشاط المنافسين دون دفع رسوم لكل كلمة رئيسية لخدمة تتبع التصنيف SaaS.

استضافة SerpBear ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك نطاقات وكلمات رئيسية غير محدودة، وتكامل اختياري مع Google Search Console للانطباعات والنقرات، وإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوك عندما تتغير التصنيفات. تظل البيانات في بنيتك التحتية، لذا تظل أرشيفات التصنيف التاريخية ملكك بدلاً من الاختفاء عند انتهاء اشتراك SaaS.