نشر SerpBear بنقرة واحدة.
متتبع ترتيب محركات البحث ذاتي الاستضافة لمراقبة مواضع الكلمات الرئيسية عبر جوجل وبينج ومحركات البحث الأخرى.
اختر خطة VPS لـ SerpBear
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SerpBear؟
SerpBear هو متتبع تصنيف SEO مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يراقب كيفية تصنيف نطاقاتك للكلمات الرئيسية المختارة عبر Google و Bing و Yahoo و Yandex و DuckDuckGo. يسحب مواضع SERP اليومية، ويرسم سجل التصنيف، ويبرز الحركة حتى تتمكن من التفاعل مع تغييرات الخوارزمية وتحديثات المحتوى ونشاط المنافسين دون دفع رسوم لكل كلمة رئيسية لخدمة تتبع التصنيف SaaS.
استضافة SerpBear ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك نطاقات وكلمات رئيسية غير محدودة، وتكامل اختياري مع Google Search Console للانطباعات والنقرات، وإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوك عندما تتغير التصنيفات. تظل البيانات في بنيتك التحتية، لذا تظل أرشيفات التصنيف التاريخية ملكك بدلاً من الاختفاء عند انتهاء اشتراك SaaS.
الميزات الأساسية في SerpBear
تتبع متعدد المحركات
تتبع مواضع الكلمات الرئيسية عبر Google وBing وYahoo وYandex وDuckDuckGo من لوحة تحكم واحدة مع رسوم بيانية لسجل كل كلمة رئيسية.
تكامل Search Console
اتصال Google Search Console الاختياري يضيف مرات الظهور ونسب النقر إلى الظهور وبيانات الاكتشاف إلى كل كلمة رئيسية متعقبة.
نتائج محركات البحث على الجوال وسطح المكتب
قم بتشغيل أدوات تتبع منفصلة لصفحات نتائج محركات البحث (SERPs) على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية لالتقاط اختلافات الترتيب الخاصة بالجهاز التي تؤثر على حركة المرور الحقيقية.
استهداف البلد والمدينة
قم بتكوين كل كلمة مفتاحية مع البلد المستهدف واللغة والمدينة لتعكس نتائج البحث المحلية بدلاً من عرض عالمي واحد.
إشعارات وتصديرات
تُطلق إشعارات البريد الإلكتروني وخطاف الويب (webhook) عند تغييرات الترتيب، وتغذّي صادرات CSV لوحات المعلومات الخارجية أو تقارير العملاء دون الحاجة إلى النسخ واللصق يدويًا.
كلمات مفتاحية غير محدودة
لا يوجد تسعير لكل كلمة مفتاحية — تتبع أكبر عدد ممكن من النطاقات والكلمات المفتاحية التي تسمح بها موارد خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون تصعيد مستويات الاشتراك.
لماذا تشغّل SerpBear على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.