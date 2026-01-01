نشر CiviCRM بنقرة واحدة.
إدارة علاقات المكونين مفتوحة المصدر، مصممة للمنظمات غير الربحية، وجماعات المناصرة، والمنظمات التي تعتمد على الأعضاء.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CiviCRM؟
CiviCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمنظمات المدنية. على عكس أنظمة CRM التجارية التي تركز على المبيعات، تم تصميم كل وحدة — جهات الاتصال، والمساهمات، والعضويات، والفعاليات، والمراسلات، وإدارة الحالات — حول سير عمل جامعي التبرعات والمنظمين وموظفي البرامج الذين يديرون المستفيدين بدلاً من العملاء المحتملين.
تضمن استضافة CiviCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات المتبرعين، وتاريخ المساهمات، وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تسعير لكل جهة اتصال، ولا معالجي بيانات من طرف ثالث، وملكية كاملة لكل تقرير وتقسيم تقوم بإنشائه.
الميزات الأساسية في CiviCRM
إدارة جهات الاتصال
تتبع عددًا غير محدود من جهات الاتصال والأسر والمؤسسات مع العلاقات والعلامات والحقول المخصصة المصممة خصيصًا لسير عمل المنظمات غير الربحية.
المساهمات وجمع التبرعات
قبول التبرعات عبر الإنترنت، وإدارة التعهدات، وتشغيل برامج العطاء المتكرر، وتسوية المساهمات باستخدام التقارير المالية المدمجة.
إدارة العضوية
أتمتة عمليات تسجيل العضوية وتجديدها والمزايا المتدرجة بأنواع عضوية قابلة للتكوين وتذكيرات دورة الحياة.
الأحداث والتسجيل
إنشاء صفحات الفعاليات، وبيع التذاكر، وإدارة الحضور، وتتبع سجل المشاركة جنبًا إلى جنب مع بقية سجل كل جهة اتصال.
البريد الإلكتروني والبريد الجماعي
قسّم الجماهير، وأرسل حملات بريد إلكتروني مستهدفة، وقِسْ معدلات الفتح والنقر والارتداد دون دفع رسوم بريد لكل جهة اتصال.
لماذا تشغّل CiviCRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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