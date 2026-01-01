CiviCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمنظمات المدنية. على عكس أنظمة CRM التجارية التي تركز على المبيعات، تم تصميم كل وحدة — جهات الاتصال، والمساهمات، والعضويات، والفعاليات، والمراسلات، وإدارة الحالات — حول سير عمل جامعي التبرعات والمنظمين وموظفي البرامج الذين يديرون المستفيدين بدلاً من العملاء المحتملين.

تضمن استضافة CiviCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات المتبرعين، وتاريخ المساهمات، وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تسعير لكل جهة اتصال، ولا معالجي بيانات من طرف ثالث، وملكية كاملة لكل تقرير وتقسيم تقوم بإنشائه.