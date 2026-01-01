نشر MetaMCP بنقرة واحدة.
مجمع وبوابة MCP موحدة تتيح لك إدارة وتأليف وعرض جميع خوادم MCP الخاصة بك من خلال نقطة نهاية واحدة.
اختر خطة VPS لـ MetaMCP
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MetaMCP؟
MetaMCP هو وكيل MCP (بروتوكول سياق النموذج) مفتوح المصدر يجمع خوادم MCP متعددة في نقطة نهاية واحدة وموحدة. يتيح لك تجميع الخوادم في مساحات أسماء، وتطبيق برمجيات وسيطة لتحديد المعدل والمراقبة، وكشف نقاط النهاية مع المصادقة — كل ذلك دون تعديل عملاء MCP الحاليين لديك.
تمنحك استضافة MetaMCP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. قم بتوصيل أي عميل MCP (Cursor، Claude Desktop، أو وكلاء مخصصين) ببوابة واحدة مُدارة، واحتفظ بالأسرار على جانب الخادم، وقم بتوسيع نظام أدواتك البيئي دون إعادة تهيئة كل عميل عند تغيير الخوادم.
الميزات الأساسية في MetaMCP
تجميع خادم MCP
ادمج أي عدد من خوادم STDIO أو HTTP MCP في نقطة نهاية موحدة واحدة يمكن لعملائك الاتصال بها.
مساحات عمل مساحة الاسم
تجميع خوادم MCP في مساحات أسماء معزولة وتبديل مجموعات الأدوات بأكملها لنقطة نهاية بنقرة واحدة.
مصادقة مفتاح API
قم بتأمين نقاط النهاية باستخدام مصادقة رمز Bearer بحيث يتمكن العملاء والوكلاء المصرح لهم فقط من الوصول إلى أدواتك.
مفتش MCP مُدمج
افحص ونقّح نقاط نهاية MetaMCP الخاصة بك داخليًا باستخدام إعدادات الخادم المحفوظة للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.
دعم البرمجيات الوسيطة
تطبيق برمجيات وسيطة قابلة للتوصيل لتحديد المعدل، وقابلية المراقبة، والأمان عبر جميع حركة مرور MCP المجمعة.
SSO و OAuth
يدعم موفرو OpenID Connect تسجيل الدخول الموحد للمؤسسات جنبًا إلى جنب مع إدارة جلسات Better Auth المحلية.
لماذا تشغّل MetaMCP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
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