MetaMCP هو وكيل MCP (بروتوكول سياق النموذج) مفتوح المصدر يجمع خوادم MCP متعددة في نقطة نهاية واحدة وموحدة. يتيح لك تجميع الخوادم في مساحات أسماء، وتطبيق برمجيات وسيطة لتحديد المعدل والمراقبة، وكشف نقاط النهاية مع المصادقة — كل ذلك دون تعديل عملاء MCP الحاليين لديك.

تمنحك استضافة MetaMCP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. قم بتوصيل أي عميل MCP (Cursor، Claude Desktop، أو وكلاء مخصصين) ببوابة واحدة مُدارة، واحتفظ بالأسرار على جانب الخادم، وقم بتوسيع نظام أدواتك البيئي دون إعادة تهيئة كل عميل عند تغيير الخوادم.