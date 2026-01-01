نشر SearXNG بنقرة واحدة.
محرك بحث وصفي يحترم الخصوصية يجمع النتائج من عشرات المصادر دون تخزين الاستعلامات أو تتبع المستخدمين.
اختر خطة VPS لـ SearXNG
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SearXNG؟
SearXNG هو محرك بحث وصفي يركز على الخصوصية، يستعلم من Google و Bing و DuckDuckGo وعشرات من مزودي البحث الآخرين في وقت واحد، ويعيد نتائج مجمعة دون بناء ملف تعريف للمستخدم أو تخزين سجل البحث. على عكس محركات البحث التجارية التي تحقق الدخل من الاستعلامات من خلال التنميط واستهداف الإعلانات، يوفر SearXNG وصولاً غير مفلتر إلى معلومات الويب.
الاستضافة الذاتية تعني أن عمليات البحث الخاصة بك تمر عبر بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من المثيلات العامة التي تديرها جهات غير معروفة. أنت تقرر أي مزودي بحث يتم تضمينهم، وكيف يتم تصفية النتائج، ومن يمكنه الوصول إلى مثيلك — دون الاعتماد على خوادم المجتمع المشتركة التي قد تتعرض للتوقف أو تحديد المعدل.
الميزات الأساسية في SearXNG
عدم تسجيل الاستعلامات
لا يتم تخزين عمليات البحث أو ربطها بهويتك أبدًا، مما يلغي التنميط والتتبع السلوكي المتأصل في محركات البحث التجارية.
تجميع متعدد المصادر
تستعلم من عشرات محركات البحث في وقت واحد، مما يقلل من تحيز النتائج ويوفر تغطية أوسع مما يوفره أي مزود واحد.
محركات قابلة للتكوين
اختر بالضبط مزودي البحث الذين تريد تضمينهم أو استبعادهم، لتخصيص مزيج النتائج ليناسب احتياجاتك البحثية وتفضيلات الخصوصية.
بحث الفئات
فئات البحث المخصصة للويب والصور والفيديو والأخبار والمصادر المتخصصة تحافظ على النتائج ذات الصلة بنوع المحتوى الذي تحتاجه.
لا ملفات تعريف الارتباط أو التتبع
يعمل بدون ملفات تعريف الارتباط أو نصوص التتبع، مما يجعله مناسبًا للأبحاث الحساسة للخصوصية والاستخدام في البيئات المقيدة.
لماذا تشغّل SearXNG على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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