SearXNG هو محرك بحث وصفي يركز على الخصوصية، يستعلم من Google و Bing و DuckDuckGo وعشرات من مزودي البحث الآخرين في وقت واحد، ويعيد نتائج مجمعة دون بناء ملف تعريف للمستخدم أو تخزين سجل البحث. على عكس محركات البحث التجارية التي تحقق الدخل من الاستعلامات من خلال التنميط واستهداف الإعلانات، يوفر SearXNG وصولاً غير مفلتر إلى معلومات الويب.

الاستضافة الذاتية تعني أن عمليات البحث الخاصة بك تمر عبر بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من المثيلات العامة التي تديرها جهات غير معروفة. أنت تقرر أي مزودي بحث يتم تضمينهم، وكيف يتم تصفية النتائج، ومن يمكنه الوصول إلى مثيلك — دون الاعتماد على خوادم المجتمع المشتركة التي قد تتعرض للتوقف أو تحديد المعدل.