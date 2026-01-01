OpenCloud هو منصة حديثة مفتوحة المصدر لمزامنة الملفات والمشاركة والتعاون الجماعي. تم بناؤه بلغة Go لتحقيق الأداء وبصمة موارد ضئيلة، ويوفر تجربة تخزين سحابي خاص دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث أو بنية تحتية للموردين. على عكس حلول مزامنة الملفات القديمة، يتضمن OpenCloud موفر هوية مدمجًا بحيث يعمل كحاوية واحدة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو خادم LDAP.

تمنحك استضافة OpenCloud ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سيادة كاملة على ملفاتك وبيانات التعاون الخاصة بك. تبقى المستندات والصور والمجلدات المشتركة وحسابات المستخدمين جميعها على البنية التحتية التي تتحكم فيها — بدون قيود تخزين تفرضها المنصة وبدون اشتراك مرتبط بوصولك إلى البيانات.