نشر OpenCloud بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها والتعاون فيها — بديل سيادي لـ Nextcloud و Google Drive.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenCloud؟
OpenCloud هو منصة حديثة مفتوحة المصدر لمزامنة الملفات والمشاركة والتعاون الجماعي. تم بناؤه بلغة Go لتحقيق الأداء وبصمة موارد ضئيلة، ويوفر تجربة تخزين سحابي خاص دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث أو بنية تحتية للموردين. على عكس حلول مزامنة الملفات القديمة، يتضمن OpenCloud موفر هوية مدمجًا بحيث يعمل كحاوية واحدة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو خادم LDAP.
تمنحك استضافة OpenCloud ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سيادة كاملة على ملفاتك وبيانات التعاون الخاصة بك. تبقى المستندات والصور والمجلدات المشتركة وحسابات المستخدمين جميعها على البنية التحتية التي تتحكم فيها — بدون قيود تخزين تفرضها المنصة وبدون اشتراك مرتبط بوصولك إلى البيانات.
الميزات الأساسية في OpenCloud
Single حاوية النشر
إدارة الهوية المدمجة تعني أن OpenCloud يتم نشره كحاوية واحدة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو خادم LDAP.
مزامنة الملفات والمشاركة
مزامنة الملفات بين أجهزة سطح المكتب والجوال، ومشاركة المجلدات أو الملفات الفردية مع تحكم دقيق في الأذونات.
الوصول إلى WebDAV و CalDAV
قم بتركيب مساحتك التخزينية كمحرك أقراص شبكة عبر WebDAV وقم بإدارة التقويمات وجهات الاتصال من خلال بروتوكولات CalDAV و CardDAV.
تطبيقات سطح المكتب والجوال
عملاء المزامنة الرسميون لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android يحافظون على توفر الملفات عبر جميع أجهزتك.
تكامل Collabora Office
أضف Collabora Online لتمكين التحرير المستند إلى المتصفح للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية دون مغادرة مدير الملفات الخاص بك.
سياسات كلمة المرور التفصيلية
فرض الحد الأدنى للطول، ومتطلبات فئة الأحرف، وقائمة كلمات المرور المحظورة لتلبية معايير الأمان التنظيمية.
لماذا تشغّل OpenCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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