نشر Miniflux بنقرة واحدة.
قارئ RSS بسيط ومفتوح المصدر، مبني بلغة Go لتصفح سريع للمحتوى وخالٍ من المشتتات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Miniflux؟
Miniflux هو قارئ موجز RSS بسيط ومحدد الرأي، مصمم حول مبدأ واحد: يتيح لك التركيز على القراءة دون تشتيت. مبني بلغة Go ومدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL، يتعامل مع موجزات RSS وAtom وRDF وJSON من خلال واجهة نظيفة تعتمد على لوحة المفاتيح، خالية من أي إضافات غير ضرورية أو تعقيد لا داعي له. مع أكثر من 7000 نجمة على GitHub، اكتسب قاعدة جماهيرية وفية بين المطورين والمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يبحثون عن السرعة دون فوضى.
استضافة Miniflux ذاتيًا تحافظ على قائمة اشتراكاتك وعادات القراءة خاصة تمامًا. لا توجد أدوات تتبع من جهات خارجية، ولا تحليل للسلوك، ولا توجد خدمة يمكن إغلاقها أو فرض رسوم عليها. أنت تمتلك موجزاتك ومقالاتك وتاريخ قراءتك.
الميزات الأساسية في Miniflux
كشط النص الكامل
يجلب المقالات الكاملة من الخلاصات التي تنشر الملخصات فقط، حتى تتمكن دائمًا من قراءة المحتوى الكامل دون مغادرة الواجهة.
التنقل بلوحة المفاتيح
تتيح لك اختصارات لوحة المفاتيح الشاملة التنقل عبر الموجزات، ووضع علامة "مقروء" على المقالات، وفتح الروابط دون لمس الماوس.
تكاملات القراءة لاحقًا
يرسل المقالات إلى Pocket و Wallabag و Instapaper و Pinboard بإجراء واحد للقراءة لاحقًا دون اتصال بالإنترنت.
API العميل من طرف ثالث
APIs المتوافقة مع Fever و Google Reader تسمح لتطبيقات الجوال الشهيرة مثل Reeder و NetNewsWire بالاتصال بنسختك المستضافة ذاتيًا.
دعم متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قائمة موجز مستقلة خاصة به، وحالة قراءة، وإعدادات على مثيل خادم مشترك واحد.
لماذا تشغّل Miniflux على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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