Miniflux هو قارئ موجز RSS بسيط ومحدد الرأي، مصمم حول مبدأ واحد: يتيح لك التركيز على القراءة دون تشتيت. مبني بلغة Go ومدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL، يتعامل مع موجزات RSS وAtom وRDF وJSON من خلال واجهة نظيفة تعتمد على لوحة المفاتيح، خالية من أي إضافات غير ضرورية أو تعقيد لا داعي له. مع أكثر من 7000 نجمة على GitHub، اكتسب قاعدة جماهيرية وفية بين المطورين والمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يبحثون عن السرعة دون فوضى.

استضافة Miniflux ذاتيًا تحافظ على قائمة اشتراكاتك وعادات القراءة خاصة تمامًا. لا توجد أدوات تتبع من جهات خارجية، ولا تحليل للسلوك، ولا توجد خدمة يمكن إغلاقها أو فرض رسوم عليها. أنت تمتلك موجزاتك ومقالاتك وتاريخ قراءتك.