نشر SkySend بتثبيت بنقرة واحدة.
مشاركة الملفات والملاحظات المشفرة من طرف إلى طرف والقابلة للاستضافة الذاتية، مع بنية خادم عديمة المعرفة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SkySend؟
SkySend هي خدمة بسيطة وقابلة للاستضافة الذاتية لمشاركة الملفات والملاحظات مع تشفير شامل. يتم تشفير الملفات والملاحظات بالكامل في المتصفح باستخدام AES-256-GCM قبل أن تصل إلى الخادم، لذلك يقوم الخادم بتخزين الكتل المشفرة فقط ولا يمكنه الوصول إلى مفتاح فك التشفير أبدًا. لا توجد حسابات، ولا قياس عن بعد، ولا تحليلات.
تضمن استضافة SkySend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المحتوى المشترك تحت سيطرتك الكاملة مع الحفاظ على ضمانات الخصوصية للتشفير عديم المعرفة. مستوحاة من Mozilla Send و PrivateBin، تستخدم SkySend أساسيات أمان حديثة مثل اشتقاق المفتاح HKDF-SHA256 وحماية كلمة المرور Argon2id لتوفير بديل سريع وآمن لخدمات مشاركة الملفات التجارية.
الميزات الأساسية في SkySend
تشفير صفري المعرفة
يتم تشفير البث AES-256-GCM بالكامل في المتصفح، حيث يكون مفتاح فك التشفير موجودًا فقط في جزء عنوان URL ولا يصل أبدًا إلى الخادم.
لا حاجة لحسابات
تحميل الملفات أو مشاركة الملاحظات فورًا بدون تسجيل، أو قياس عن بعد، أو تتبع — تعمل روابط المشاركة لأي مستلم دون الحاجة إلى التسجيل.
ملاحظات مشفرة
شارك مقتطفات نصية، كلمات مرور، تعليمات برمجية مع تمييز بناء الجملة، ماركداون، أو مفاتيح SSH مع خيار الحذف بعد القراءة وحدود عرض قابلة للتكوين.
حماية كلمة المرور
حماية اختيارية بكلمة مرور Argon2id مع اشتقاق مفتاح مقاوم لوحدات معالجة الرسوميات (GPU) وصعب الذاكرة للدفاع ضد هجمات القوة الغاشمة على المحتوى المشترك.
تخزين متوافق مع S3
دعم خلفي اختياري لـ Cloudflare R2 و AWS S3 و MinIO و Hetzner و Wasabi، مع عناوين URL موقعة مسبقًا للتنزيلات المباشرة التي تفرض انتهاء الصلاحية والقيود.
انتهاء صلاحية قابل للتكوين
تعيين حدود التنزيل وأوقات انتهاء الصلاحية لكل عملية تحميل، مع التنظيف التلقائي للإدخالات منتهية الصلاحية ولوحة تحكم مدمجة لتتبع المشاركات النشطة.
لماذا تشغّل SkySend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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